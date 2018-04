IMAGINI NUD cu O FOSTĂ VEDETĂ de la PRO TV. „Nu mă pozez în fiecare săptămână…” Care vor fi reacţiile? FOTO

Este una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, pe cât de îndrăgită, pe atât de discretă. Cu toate acestea, a făcut o mișcare îndrăzneață, arătând fanilor mai mult decât ar fi putut spera.





Laura Cosoi s-a lăsat pozată într-o ipostază incendiară. Mai mult, poza va apărea pe coperta unei reviste celebre din România.

Vedeta este însărcinată în șapte luni, urmând să nască o fetiță. Este atât de încântată de acest lucru, încât spune că este dispusă să mai facă încă unul sau doi copii.

Laura Cosoi a pozat cu burtica la vedere și aproape goală pentru revista Unica.

„Am luat fiecare pas cum a venit. Mie mi-a venit greu să împărtășesc vestea cu lumea, nu pentru că mi-a fost teamă, dar mi s-a părut ceva atât de personal și de intim încât… E un miracol firesc, natural, așa ne-a lăsat Dumnezeu pe lumea asta, să facem copii. Eu sunt o viitoare mamă atipică față de femeile însărcinate din jurul meu, pentru că nu am vorbit numai despre asta, mă simțeam și incomod să vorbesc, să-mi dau cu părerea, am fost destul de rațională. Încet,încet am început să comunic cu ea, cu fetița, și sunt mult mai orientată spre interior decât spre exterior, adică nu mă interesează nici părerile altor femei însărcinate, nu intru pe forumuri, nu mă pozez în fiecare săptămână, nu fac ce fac majoritatea femeilor care așteaptă un copil. Am vrut să mă ascund, să mă înțeleg, să intru în contact cu ea… așa am simțit. Mi-a fost greu să vorbesc despre ea, mi se pare inconfortabil să vorbesc despre sarcină și apoi s-o arăt, simt că e ceva intim și nici nu-mi place să-mi pună oamenii mâna pe burtă, e o chestie foarte ciudată. Nici cu prietenii apropiați nu am fost altfel și, în mod normal, eu nu sunt așa. Pe Cosmin îl las tot timpul, el este privilegiatul“, a declarat Laura despre stările ei de femeie însărcinată.

