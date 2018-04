Zodia Racului. Horoscopul lui Dom' Profesor

Pe 2 iulie s-au născut Herman Hesse, Imelda Marcos, Olaf al V-lea, Wislawa Szymborska, C.W. von Gluck, Nicuşor Predescu, Ştefan Fay, Demostene Botez. Pe 3 iulie s-au născut Franz Kafka, Tom Cruise, Stavros Niarchos, Corneille, Aca de Barbu, Coca Andronescu, Nicu Apostolescu, Andreea Isărescu.





Pe 2 iulie, sâmbătă, este așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în biserica Vlaherne; Sfintul Voievod Ștefan cel Mare și Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului. Pe 3 iulie, duminică, sunt Sfinții Iachint și Anatolie patriarhul Constantinopolului.

În ultimile două săptămâni timpul s-a zvârcolit și Dumnezeu mi-a trimis semne. Vineri, 1 iulie, m-am trezit cu un coșmar, se făcea că o mașină o călcase pe cățelușa Mémé. M-am trezit cu sudorile nopții pe mine și am ieșit în spate, la moară, acolo unde își are culcușul împreună cu cei patru puiuți. Când, coșmarul devine realitate. Mémé se târa, cu ultimile forțe, dinspre șosea. Evident, fusese lovită de o mașină. Din fericire nu sunt singur, buna mea soție a venit în pustnicia mea să mă consoleze după trăirile existențiale și lipsa bunului protosinghel Cristian, plecat înapoi la lavra lui, unde fusese chemat în Numele Domnului. Aud că s-ar putea să ajungă stareț la una dintre cele mai importante mânăstiri din România. Doamne, ajută! Așa că Denise a luat-o repede pe Mémé într-o păturică și ne-am dus la Vălenii de Munte. Acolo este un minunat doctor veterinar, Cristi Bobu, Dr. Cristian Ștefan Bobu. Poate or mai fi și alții, și mai și, dar eu pe el îl cunosc. Cristi a consultat-o pe Mémé, i-a făcut o ecografie, mai multe injecții și i-a pus lăbuța ruptă în atele. Îndemânatic și priceput om. Un om bun și un doctor inspirat. În viață mereu am regretat că nu m-am exprimat, nu am spus cât de mult admiram pe unul sau pe altul. Timpul a trecut, viața a mers mai departe cu pași de uriași și apoi am aflat că este prea târziu. Nu i-am spus niciodată lui Corneliu Mănescu cât îl admir și ce sursă de învățătură este pentru mine, nu i-am mulțumit niciodată lui Ciprian Diaconescu, șeful de agenție economică a României la Calcutta, cel care m-a învățat comerț exterior, nu le-am spus niciodată colegilor mei, prietenilor mei, cât de mult îi admir și cât țin la ei. Din prostie, probabil! Dar o să mai vorbesc despre Cristi Bobu acest om minunat, un om bun și priceput.

O să vă mai plictisesc dragi lupi, padawani și hobbiți doar cu o vorbă a doctorului Cristi Bobu. Mă îngrijoram cum o să am grijă de atâția căței, dar doctorul Cristi a zâmbit cu figura lui de italian cu gondolă și mi-a spus: ”Dumnezeu ne dă cât putem duce. Și, dom profesor, ce mod plăcut de a vă răscupăra din păcate v-a dat Domnul!” O să mai strâng din curea, am o gură de hrănit, cea a calugărului Cristian, în minus, dar am cinci în plus. Și atenție, dacă ați dat unui animăluț un nume, el știe, are conștiința de sine, se recunoște în numele dat și devine parte a viitorului domniei voastre. Eu și viitorul suntem prieteni buni!

Mulți mi-ați scris, domniile voastre, și m-ați rugat să public Zodia Racului, cea în care suntem acum, după cum am făcut cu cea a Vărsătorului, sau a Peștilor. Nu, nu este cea mai bună din zodiac, nici pe departe, fiecare zodie are minusurile și plusurile ei, dar dacă tot m-am apucat să dăruiesc, atunci dau! Primiți darul meu, Zodia Racului, așa cum am scris în ”Corpus Astrologicus”:

RACUL (Cancer) 22 iunie - 22 iulie

Semn de apă, feminin, cardinal.

Este domiciliul Lunii. În zodia Racului, Jupiter este în creştere, Marte în descreştere, iar Saturn în exil. Primul decan, 22 iunie - 1 iulie este guvernat de Venus: emoţii, intrigi, talent politic şi dramatic; spirit de sinteză. Decanul capriciilor. Al doilea decan, 2 - 11 iulie este guvernat de Mercur, care conferă energie, resurse, emoţie, francheţe excesivă. Este decanul revelaţiei. Al treilea decan, 12-22 iulie, este guvernat de Lună. Nelinişte, nemulţumire, dragoste de cămin, curiozitate, nu-i place să pălăvrăgească, dar vorbeşte cu plăcere despre secretele naturii, gust pentru nou, fericit chiar în mizerie: acesta este decanul căutării.

Zodia Racului este un semn nocturn, de lungă ascensiune, supus şi negativ, septentrional, de ascensiune dreaptă, domestic, zoomorf nevertebrat, fecund, taciturn, debil, malefic, este primul semn zodiacal al verii.

Nangaru sau Al-Lul, după cum denumeau caldeenii crabul (Cancerul) este unul dintre semnele cele mai încărcate de simbolism. Al-Lul semnifică “cleştele crabului”, evocînd cornul Lunii, planeta stăpînă a zodiei.

Nangaru, semnifica în primul sens dat acestui cuvînt - “dulgher”; de asemenea desemna copăiţa de lemn, leagănul cu extremităţile curbate de care se serveau triburile arameice pentru nou-născuţi. Leagănul lui Iisus, şi al cărui horosop are Racul la meridian, a fost cu siguranţă de acest tip. De aici analogia utilizată în mod curent de cabalişti între Iisus şi reprezentarea Lunii la vechii caldeeni.

În Egipt constelaţia Cancerului era uneori reprezentată de două broaşte ţestoase cunoscute sub numele de Stelele apei. Asocierea zodiei Cancerului cu elementul apă este deci foarte veche, însă mai multe detalii mitologice şi istorice, nu deţinem.

Caracteristici pozitive: nativul este blînd, sensibil, simpatic, are o imaginaţie bogată şi un puternic sentiment matern sau patern; oferă protecţie, ajută din proprie iniţiativă; are un spirit patriotic dezvoltat; este tenace şi talentat, avînd multe resurse emoţionale; este un excelent om de casă.

Caracteristici negative: hipersensibil, schimbător, un exterior “tare”, ascunzînd un caracter “slab”; înclinaţie către autocompătimire şi ranchiună; nestabil şi sensibil la linguşiri.

Tipul uman evoluat este stăpînul propriilor emoţii. Întreaga gamă a emoţiilor şi sentimentelor îi este accesibilă; el simte şi îi poate face şi pe ceilalţi să simtă: bucurie, tristeţe, milă, groază şi disperare, nuanţîndu-le cu ajutorul puternicei sale imaginaţii şi a intensităţii propriilor simţăminte.

Trecutul şi viitorul sînt la fel de importante şi reale pentru nativul din Rac, la fel ca şi prezentul.

Are o memorie bună şi istoria naţiunii, a familiei, a sa proprie are o importanţă imensă în ochii săi.

Nativul din Rac este în primul rînd Profesorul; stilul său este pictural, viu, adesea dramatic. El îşi adaptează “cuvîntarea”, de fapt ceea ce a simţit şi ţine cu tot dinadinsul să împărtăşească celor din jur, studenţi, prieteni, rude, după entuziasmul audienţei. Reuşeşte aproape întotdeauna să transmită ceea ce are de spus.

Caracteristica principală a crabului, aceea de a apuca ceva şi a nu-i da drumul cu nici un preţ, devine la tipul uman evoluat, primul fenomen de transcendenţă, răbdarea cu care reuşeşte “să apuce” cunoştinţele, informaţiile, senzaţiile, sentimentele.

Afecţiunea maternă sau paternă ocupă un loc important în viaţa celor născuţi în această zodie. De asemenea, simţămîntul apartenenţei la un popor, la o naţiune este extrem de important pentru un Rac. “Familia este patria cea mică, precum patria e familia cea mare” - este fără îndoială deviza acestei zodii.

Amintirile din copilărie şi prieteniile cu vechi camarazi sînt tezaure extrem de preţioase pentru cei născuţi sub semnul Racului. Fără nici o îndoilală natura acestui tip uman este blîndă, loială şi simpatică.

Tipul uman rudimentar este sclavul propriilor sentimente şi emoţii. Este în mod constant prada sentimentalismului şi a unor emoţii exagerate, de orice fel ar fi ele.

Un sens al puterii latente, neexprimate şi de neexprimat, dă acestui tip uman o idee absurdă asupra propriei importanţe şi asupra consideraţiilor pe care trebuie să i le arate ceilalţi.

Crizele exaltării autosuficienţei sînt urmate de altele de exagerată umilinţă. Este mai tot timpul prada unor stări morbide, depresive, făcîndu-şi neîncetat procese de conştiinţă; după care va apărea din nou într-un efort disperat de a atrage atenţia celor din jur şi de a recîştiga respectul lor. Un fel de border-line!

Are o supărătoare tendinţă de a folosi metode excesiv dramatice în relaţiile cu colegii de serviciu sau cu membrii familiei.

Veşnic lamentîndu-se, veşnic căutînd un sprijin - acest tip uman a adus proasta reputaţie a zodiei Racului.

Dacă tipul evoluat se poate compara cu un crab, gata de atac sau apărare în splendida-i armură strălucitoare, tipul uman rudimentar este aceeaşi creatură în perioada sa de creştere, cînd părăseşte vechea cuirasă şi devine de nerecunoscut - o fiinţă fără apărare, semitransparentă, ascunzîndu-se în crăpăturile rocilor şi tremurînd la orice zgomot.

Tendinţele religioase ale nativilor din zodii se pot cel mai bine înţelege studiind scrierile Sfinţilor Părinţi. Prin urmare, scrisorile Sfîntului Pavel sînt un exemplu al stilului propriu zodiei Gemenilor - multe digresiuni, interpolări şi schimbări de subiect; un curios impuls în urmărirea separată a fiecărui fir al logicii şi o frecventă abandonare a argumentaţiei, înainte de a fi suficient de clară spre a convinge cititorul; o tendinţă puternică de autoanaliză şi introspecţie; un intens interes în dezvoltarea intelectuală proprie. Alt exemplu îl putem găsi în scrierile prorocului Eremia, ale cărui lamentaţii pline de imagini vii, minunate şi de simţăminte adînci arată în mod de neconfundat influenţa zodiei Racului.

Credinţa religioasă a celor născuţi în zodia Racului este simplă şi directă.

Aspect fizic: Racul dă o statură mică, puternică şi bine făcută, faţă rotundă, păr castaniu, ochi albaştri, dinţi cariaţi, partea superioară a corpului mai largă decît cea inferioară, braţe lungi, o constituţie slabă.

- prima faţetă, 1-5 grade, (22-26 iunie), descrie o persoană de statură mijlocie, cu un corp cărnos, faţaĘîntre lungă şi rotundă, părul castaniu, tenul puţin oacheş. Primejdie de prizonierat;

- a doua faţetă, 6-10 grade, (27 iunieĘ- 1 iulie): persoană de statură mică, faţă pătrată, congestionată, păr negru sau castaniu închis, puţin cîrlionţat, voce puternică, frunte înaltă, cu o gropiţă în bărbie;

- a treia faţetă, 11-15 grade, (2 - 6 iulie): statură medie, tenul oacheş, păr negru, faţă lungă, pomeţi pronunţaţi, voce ascuţită, aer permanent obosit;

- a patra faţetă 16-20 grade, (7 - 11 iulie): persoană uscăţivă, înaltă, păr negru, ten închis, sprîncene puternic conturate; această faţetă este nefavorabilă amorului;

- a cincea faţetă, 21-25 grade, (12 - 16 iulie): semnifică o faţă uscăţivă cu buze groase, frunte înaltă, nas lung acvilin, bărbie ascuţită, barbă rară, păr de culoare deschisă, corp neproporţionat;

- a şasea faţetă, 26-30 grade, (17 - 22 iulie): descrie o persoană de statură medie, cu umeri largi, faţă lungă, nas larg, ochi mari, bărbie asuţită, gură largă, corp mai mult uscăţiv, păr negru, iar dacă Soarele sau Marte se găsesc în această faţetă, părul este blond sau roşcat.

Profesiuni şi meserii. Posibilitatea nativului din zodia Racului de a avea o excelentă memorie şi nevoia de a oferi protecţie îi va ajuta nu numai să vină în întîmpinarea intereselor clienţilor, dar să-şi reamintească numele, înfăţişarea şi chiar amănunte personale: acestea fac din Rac un formidabil om de afaceri. Un natural talent pentru arta culinară va face un excelent bucătar “cordon bleu”

În orice caz atmosfera sa de lucru trebuie să fie calmă şi destinsă.

Femeile sînt excelente asistente sociale, educatoare de grădiniţă, în special pentru nou-născuţi sau copii mici.

Printre nativii din Rac se numără mulţi istorici, munca într-un muzeu este o plăcere pentru un nativ din această zodie.

Carierele legate de mare oferă de asemenea reuşită.

Profesor, învăţător, specialist în grădinărit, anticar, taxonomist, constructor de nave, hotelier, pescar sînt alte profesii şi meserii acceptate cu plăcere de cei născuţi sub semnul Racului.

Dragostea. Viaţa sexuală a celor născuţi sub semnul Racului este adesea colorată de senzaţional.

Doamna născută în zodia Racului se lasă copleşită de grijile casnice şi nu se bucură de viaţă atunci cînd are şansa. Ea se foloseşte de subterfugii, motivînd refuzul la invitaţii cu treburile casei, cînd de fapt adevăratul motiv constituie reticenţa şi timiditatea înnăscute.

Doamna Rac îi va găsi unui bărbat din Berbec numeroase defecte, în schimb cu un Taur se poate stabili o relaţie bazată pe tandreţe şi armonie. Legătura cu un Geamăn trebuie evitată.

Relaţia Rac-Rac, ese notată cu un roşu în zodiac, fiind una din compatibilităţile model ale zodiacului - se promite un amor de vis

Cu un Leu - tandreţe, cu un bărbat născut în zodia Fecioarei dragostea este sub semnul hazardului, nici zodia Balanţei nu oferă o alegere mai bună. În schimb, cu un Scorpion legătura pare idilică; pe cînd poziţia Săgetătorului este prea diferită, cu un Capricorn se poate ajunge la un acord remarcabil. Vărsătorul oferă o dragoste dureroasă. Peştele pare seducător, însă nu îndeajuns de ferm.

Domnul Rac oferă o dragoste ca un clopot de cristal.

Cu o doamnă din Berbec se poate cădea la un acord mediocru de scurtă durată, iar cu o frumoasă din zodia Taurului se pot petrece clipe liniştite. Energica făptură a Gemenilor este la antipozi faţă de caracterul Racului. Normal, tot cu o cozodiacală se va înţelege cel mai bine - fiind mai sus-amintita relaţie de vis. Cu o Leoaică relaţia este obositoare, în schimb o Fecioară îi poate oferi o companie stimulantă. Cu o Balanţă uniunea este dificilă. Cu o doamnă din Scorpion vor sări tot timpul scîntei, iar o nativă din Săgetător nu oferă decît discordanţe. Nici doamnele din Vărsător sau Peşti nu sînt o alegere mai bună, relaţiile pe termen lung se vor dovedi contrariante.

Părintele Rac face eforturi disperate de a-şi ţine familia pe primul plan. Mamele născute în această zodie refuză să accepte faptul că fetele şi băieţii au crescut îndeajuns ca să nu mai ia în considerare sfaturile ei. Faţă în faţă cu “rebeliunea” copiilor, mama Rac va exclama dezarmată: “eu nu făceam aşa ceva cînd eram tînără, lucrurile erau aşa de diferite atunci!”

Copilul Rac poate fi descris ca o “mică mamă” sau ca un “mic tată”. Trebuie vegheat ca ataşamentul de familie să nu se transforme într-o legătură prea strînsă cu fusta mamei. Aceşti copii dezvoltă de mici instinctul nativilor zodiei de a colecţiona: timbre, cutii de chibrituri, capace de bere, cutii de băuturi răcoritoare, păpuşi etc. La şcoală preferă istoria şi materiile care-i pun imaginaţia în mişcare. Apreciază mult vizitele la orice fel de muzeu, galerii de artă, expoziţii şi tîrguri.

Sporturile preferate ale copiilor, ca şi ale adulţilor de ambele sexe, sînt: înotul; canotajul, iahtingul: în general, sporturile marine.

Tradiţional, zodia Racului guvernează pieptul şi sânii. Ţesutul conjunctiv, sistemul organic vegetativ, stomacul, vezica biliară, ficatul, peritoneul şi pericardul sînt considerate a fi guvernate de această zodie; tulburările aparatelor şi organelor menţionate anterior par a fi mai dese la nativii din zodia Racului decît la alte persoane.

Personalităţi importante născute în zodia Racului: Henric al VIII-lea, 28 iunie 1491; Rembrandt, 15 iulie 1606; Jean-Jacques Rousseau, 28 iunie 1712; John Quincy Adams, 11 iulie 1767; Henri David Thoreau, 12 iulie 1817; John D. Rockefeller, 8 iulie 1839; Calvin Coolidge, 4 iulie 1872; Helen Keller, 27 iunie 1880; Marc Chagall, 7 iulie 1887; Jean Cocteau, 5 iulie 1889; Pearl S. Buck, 26 iunie 1892; Ducele de Windsor, 23 iunie 1894; Kirsten Flagstad, 12 iulie 1895; Oscar Hammerstein al II-lea, 12 iulie 1895; Ernest Hemingway, 21 iulie 1899; Louis Armstrong, 4 iulie 1900; Nathalie Sarraute, 18 iulie 1900; Gertrude Lawrence, 4 iulie 1901; Richard Rodgers, 28 iunie 1902; Nelson Rockefeller, 8 iulie 1908; Jean Anouilh, 23 iunie 1910; Marshall McLuhan, 21 iulie 1911; Saul Bellow, 10 iulie 1915; Andrew Wyeth, 12 iulie 1917; Ingmar Bergman, 14 iulie 1918; John Glenn, 18 iulie 1921; Gina Lollobrigida, 4 iulie 1928; Ringo Starr, 7 iulie 1940.

Culoarea: albul, simbolul purităţii, şi albastrul deschis care aduce optimismul.

Pagina 1 din 2 12