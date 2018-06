Sunt oamenii de două categorii? Răspunsul lui Nastratin Hogea. Horoscop

Horoscop Demult, pe vremea lui Nastratin Hogea, s-au strâns înţelepţi, savanţi și cărturari dint totă lumea ca să răspundă la o întrebare: sunt oamenii de două categorii? Nu se mai ştie dacă adunarea a fost în măreţul Bagdad, în fabulosul Damasc, cel cu cele şapte porţi, sau în luminosul şi auritul Constantinopol.





Horoscop Pe 22 iunie s-au născut George Vancouver, Giuseppe Mazzini, Meryl Streep, Erich Maria Remarque, Kris Kristofferson, H. Rider Haggard, John Dillinger, Sir Julian Sorrell Huxley, Bill Blass, Alexandru Ghika, Rodion Cămătaru, Adrian Năstase.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Grigorie dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti, Eusebie, Zenon, Galaction şi Zina.

Continuă sărbătorile solstiţiului, dar nu se mai ştie cum şi ce.

Horoscop Dragi lupi, padawani şi hobbiţi astăzi o să vă spun o pildă cu Nastratin Hogea. Mi-aţi cerut poveşti, mereu, cu tărie şi hotărâre. Vă înţeleg foarte bine! Și eu aș vrea să încep ziua cu zâmbetul pe buze și cu o cafea bună, dar eu nu am ce să citesc! Să mă citesc pe mine? Bună întrebare!

Cu umilinţă răsfoiesc „Divanul persian” al şefului mason Mihail Sadoveanu, sau „Scrisorile persane” ale lui Charles de Secondat, baron de Montesquieu, ca modele şi inspiraţie. Am fost ani buni în Orient, am participat la „divane persane”, dar acei scriitori celebri aduc ceva în plus: talentul de a face lucrurile mai interesante decât par! Aşa, cu multă smerenie, am început şi eu să scriu „Divanul Persan”. Poate odată, sau altădată, să strâng toate poveştile într-un volum. Dar știu că acest lucru nu o să se întâmple niciodată. Sunt prins în mașina timpului, cea a supraviețuirii zilnice că nu am timp nici să mor. Poate de aceea sunt în viață.

Horoscop Mi-ați cerut povești... Ascult şi mă spun, vorba jinnului spiritului din sticlă!

Horoscop Demult, pe vremea lui Nastratin Hogea, s-au strâns înţelepţi, savanţi și cărturari dint totă lumea ca să răspundă la o întrebare: sunt oamenii de două categorii? Nu se mai ştie dacă adunarea a fost în măreţul Bagdad, în fabulosul Damasc, cel cu cele şapte porţi, sau în luminosul şi auritul Constantinopol.

Horoscop Da, au spus învăţaţii musulmani, oamenii sunt de două feluri: există credincioşi şi necredincioşi. Creştinii au refuzat această împărţire şi au spus că, da, există două categorii de oameni: cei care vor fi mântuiţi şi cei care vor arde în infern. Grecii cei hedonişti au spus clar: grecii şi... barbarii! Alţi filosofi au spus: da, există două categorii de oameni, cei bogaţi şi cei săraci. Cei inteligenţi şi cei proşti, au spus învăţaţii din Caledonia. Un thug, venit tocmai din India a zâmbit rău: sunt două categorii de oameni: cei vii şi cei morţi! Pitagoreicii au spus: sunt două categorii de oameni, cei buni şi cei răi!

Horoscop Discuţiile, demonstraţiile şi argumentările au durat mult, luni de zile. În ciuda erudiţiei, a învăţăturii şi a unei evidente bune credinţe, cei prezenţi nu puteau ajunge la o concluzie, la o soluţie acceptată de toţi.

Când, iată, pe lângă locul dezbaterii trece, pe măgăruşul lui, Nastratin Hogea. Învăţaţii, savanţii, filosofii sar de la locurile lor şi îl întreabă:

- Nastratin! Înțeleptule, avem o nelămurire. Cum spui tu aşa să fie! Există două categorii de oameni?

Sigur că da! a răspuns Nastratin, fără a se opri

Şi care sunt acelea? au întrebat înţelepţii.

Cei care cred că există două categorii de oameni şi ceilalţi, care nu cred! a spus Nastratin, îndemnându-şi măgăruşul la drum.

Pilda este evidentă, dragi lupi padawani şi hobbiţi! Fiecare are părerea lui şi ţine la ea. Sau sunt unii care au păreri și unii care nu au...

De exemplu, acum exact 77 de ani România începea discutabila și funesta aventură al celui de al Doilea război mondial. Părerea mea, vorba lui Nicu Văcăroiu. Istoria se repetă mereu, din nefericire, România a rămas o țară de frontieră!

Cred că ceea ce au stabilit contabilii la Bilderberg, că un război ar fi consumator de resurse și fără profit, să fie literă de lege. Sunt un om al păcii, tata a plătit cu tinerețea lui și cu coșmaruri care îi tulburau somnul. Fostul pilot pe avioanele de asalt m-a crescut ca pe un om al păcii. Pacea trebuie salvată întotdeauna, așa mi-au spus profesorii mei – prin tratative, negocieri, compromisuri. Numai proștii nu se înțeleg, nu cad la pace!

Horoscop Sunt cam obosit după solstițiu, la anul nu cred că mai mă duc pe munte. Dar acum mă duc să revăd un film, o epopee războinică: „The 13th Warrior” după textul lui Michael Crichton, „Eaters of the Dead”. Cu Antonio Banderas în rolul principal, actorul care îmi aduce aminte de prietenul meu, sauditul Saad. Vreau să mă cufund în filosofia vikingă, a celor care râdeau mai tot timpul de moarte, furtuni, stânci, sau adversari, dar deveneau serioşi şi temători când era vorba de spirite.

„Iată, îmi văd tatăl! Iată, îmi văd mama! Iată, îmi văd fraţii şi surorile! Iată, îmi văd tot neamul meu, de la începuturi! Iată, ei mă cheamă să fiu cu ei! În Walhalla, unde cei curajoşi trăiesc pentru totdeauna!”

Frumos film, frumoasă filosofie, cartea însă este splendidă, ca toate cele scrise de Michael Crichton! V-o recomand, sunt puţine lucrurile bune, astăzi.

Astăzi, care trece, pentru că mâine, este - şi fac pariu pe sufletul meu, o altă zi!

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Nu ai o zi excelenta in ceea ce priveste originalitatea gandirii, aşa că mulţumeşte-te cu soluţiile verificate. Azi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de neatenție. Fii mai atent, mai precaut și totul o să fie în regulă. Nu poţi să-ţi schimbi viaţa instantaneu, ca în filme. Timpul este energia care schimbă viaţa. Stai liniştit, de fapt nu prea liniştit, că nu ai cum. Te nemulţumesc o mulţime de lucruri. Corect. Dar aşteaptă momentul, urmăreşte oportunitatea, fii pe fază. Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes.

horoscop

TAUR Nu-ţi face griji, viitorul îţi este favorabil! Ziua este favorabilă unor proiecte sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Evită neglijenţa şi dezordinea în lucrări, fie că este vorba de hârtii, sau fişiere electronice. Nu este nimic negativ, eşti în plină formă, dar uneori, influenţa negativă a lui Mercur provoacă dezordine. Nu te implica în proiecte sau în cauze pierdute, evident, de la început. Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri. Aşa intri sigur în depresie, pentru că nu ai nicio soluţie. Adevărul este dincolo de tine, vorba filmului.

horoscop

Pagina 1 din 2 12