”La steaua care-a răsărit/ E-o cale-atât de lunga…”. De fapt, peste zece miliarde de ani lumină! Horoscop

Horoscop Ca întotdeauna o descoperire mare, se face din întâmplare. Pe 2 aprile 2018 s-a descoperit cea mai depăratată stea de Pământ, care se pare că a luat naștere la numai 4,4 miliarde de ani după Big Bang, atunci când Dumnezeu a creat Universul, Pluriversul sau ce mai doresc domniile voastre! Totul! Părerea mea este că Dumnezeu ESTE Universul, Pluriversul, sau cum vreți să-i spuneți!





Horoscop Pe 4 aprile s-au născut Anthony Perkins, Andrei Tarkovski, Valeriu Ciobanu, Ştefan Tăpălagă.

Horoscop În calendarul creștin ortodox sunt Sfinții: Iosif imnograful, Gheorghe din Maleon, Zosima și Platon.

Horoscop Până pe 11 aprilie nimic de semnalat în „Kalendarul” de la daci, poporul cel curajos şi harnic. Cel puțin așa cred. Trebuie să crezi în calitățile bune ale strămoșilor, așa este omenește și creștinește!

Demult de tot, din timpul dacilor, când s-a stabilit poate, pentru prima dată calendarul, omul lucra pentru el şi familia lui. Satele erau bine întărite şi apărate de obşte, iar cine muncea, avea! Undeva, exista şi statul dac, cu cetatea măreaţă Sarmisegetuza în care trona regele-lup, dar departe şi fără o legătură directă şi permanentă - doar în vremi de restrişte, de năvăliri, foamete, războaie, foc, cutremure şi inundaţii se auzeau buciumele şi treceau ca fulgerul călăreţii regelui, solii nenorocirii - sau, solii veseliei, când erau motive de bucurie şi petrecere, sărbătorile lupilor, care, mereu, durau trei zile!

Horoscop Mai târziu, când au venit străinii: romanii, goţii, gepizii, slavii, cumanii, ungurii, turcii, grecii fanarioţi - au iobăgit pe ţăran, pe păstor - pe omul pământului şi l-au furat cât au putut. Așa s-a înrăit și românul, că stăpânul al dracului, Doamne iartă-mă, face sluga hoață. Sigur că acest aspect este discutabil, istoric vorbind, probabil nu sunt izvoare scrise ca să-mi susțină teza, dar vă întreb, istoria de acum o mie de ani, de exemplu, cine a scris-o, ţăranul, sau cel care îl fura?

Acestea fiind zise, pentru că îmi ședeau pe suflet, să vă comunic o informație mai înainte, mai bine și mai complet.

S-a descoperit, cu telescopul spațial Hubble, cea mai depărtată stea de Pământ, la mai mult de zece miliarde de ani lumină!

Iată ce scria regele nostru, steaua-stelelor, Luceafărul Mihai Eminescu, la 1 decembrie 1886, poezia ”La Steaua” din care cităm prima strofă:

”La steaua care-a răsărit,

E-o cale-atât de lungă,

Că mii de ani i-au trebuit,

Luminii, să ne-a ajungă”

O poezie de dragoste, plină de regretele unui iubiri trecute. Dar, pentru Numele lui Dumnezeu, de unde știa Mihai Eminescu, în anul 1886, că lumina are o viteză? Simplu, măsurători ale vitezei luminii au început din secolul XVII și au devenit destul de precise la jumătatea secolului al XIX-lea. Probabil că marele poet, publicist și dramaturg a citit unele articole de știință, despre viteza luminii, în presa germană, acolo au apărut mai mult și mai des.

Horoscop Pe situl telescopului spațial Hubble, mare satisfacție! Dar, ca întotdeauna o descoperire mare se face din întâmplare. Pe 2 aprile 2018 s-a descoperit cea mai depăratată stea de Pământ, care se pare că a luat naștere la numai 4,4 miliarde de ani după Big Bang, atunci când Dumnezeu a creat Universul, Pluriversul sau ce mai doresc domniile voastre! Totul! Părerea mea este că Dumnezeu ESTE Universul, Pluriversul, sau cum vreți să-i spuneți!

De fapt, colectivul internațional, condus de Patrick Kelly (University of Minnesota, USA), Jose Diego (Instituto de Física de Cantabria, Spain) și Steven Rodney (University of South Carolina, USA), observa un fenomen interesant, numit ”Refsdal” din nebuloasa MACS J1149-2223, explozia unei supernove.

Horoscop Poate că nu știți cum se fac observațiile moderne. Nimeni nu mai face observații directe, adică se uită prin ocularul unui telescop, doar subsemnatul și încă 40.000 de amatori dotați cu telescoape mai mari de 130 mm. Bun, diferența dintre telescopul meu ”Gina” și ”Hubble” este ca cea dintre ”Lăstun” și un ”Rolls-Royce”. Mai își amintește cineva de ”Lăstun”?

Horoscop Se fac fotografii digitale și se măresc cât se poate. Pe o asemenea fotografie, făcută pe 2 aprile, a apărut o stea noua, care nu era acolo pe fotografiile anterioare, făcute înainte de weekend.

Astronomul Patrick Kelly explică că acest lucru a fost posibil prin amplificare gravitațională. Ceva, foarte mare și cu o gravitație imensă a obturat steaua aflată la peste zece milioane de ani lumină. În momentul ieșirii din eclipsă a apărut fenomenul de amplificare gravitațională a luminii, care i-a mărit albedoul, luminozitatea, de două mii de ori, fiind făcută vizibilă de pe Pământ.

Horoscop Steaua a primit denumirea de LS1, adică Lensed Star 1. Tot cu Hubble s-a făcut repede o analiză spectrală a stelei celei mai îndepărtate de Pământ. Astronomii spun că LS1 este o supergigantă albastră de clasa spectrală B, cu o temperatură a suprafeței între 11.000 și 14.000 grade Celsius. Oare or fi astrologi pe acolo, la zece miliarde de ani lumină?

Ar trebui să fie, pentru că, mai devreme, sau mai târziu, orice ființă rațională își poate da seama că face parte din Cosmos și este influențată, într-un fel sau altul, de soarele respectiv, sau de alte corpuri cerești. Cum și în ce fel, este discutabil, dar nu oricine apare la tv și spune că face un horoscop, însemnă că este astrolog și știe ce vorbește!

Din punctul de vedere al astrologiei, descoperirea celei mai depărtate stele de Pământ nu are nicio relevanță, este doar un fapt divers. Dar frontierele cunoașterii s-au extins până la zece miliarde de ani lumină. Vă puteți imagina această distanță, dragi lupi, padawani și hobbiți?

Horoscop Astăzi îl pomenim pe regizorul Andrei Aresenievici Tarkovski... câte amintiri din tinereţe şi din a doua tinereţe! I-am văzut toate filmele iar “Stalker”, poate, de douăzeci de ori. Acum vreo câțiva ani, parcă doi, am văzut filmul de Oscar al lui Nikita Mikhalkov "Burnt by the Sun", care amintea ceva din atmosfera filmelor vechi sovietice. Apoi ”Tigrul Alb”. Amintesc doar... dar decât nimic, poate fi bună şi o "copie"!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, lucrurile de valoare şi importante sunt puţine, restul nu contează!

Rusia, Rusia profundă... ce nebunie complicată şi totuşi fascinantă! Am fost de două ori în URSS şi odată în Rusia.

Horoscop Şi nu m-am limitat la oraşe şi muzee. Am fost până la Vladivostok să văd mohorâtul Ocean Pacific. Şi flota... După o săptămână de mers cu trenul prin Siberia am început să înţeleg. Cum am început să-i înţeleg pe americani, numai după ce am fost alte săptămâni și luni în pădurile Virginiei. Nu blamaţi popoarele - clasele politice, conducătorii, sunt de vină!

Oare s-o obosi cineva să înţeleagă sufletul nostru de români?

Nu cred, pentru că nu ne înţelegem noi. Nici între noi, nici pe noi înşine.

Horoscop Nu, nu o să revăd un film de al lui Tarkovski. Călăuza nu o mai suport, sunt prea multe similitudini cu viața mea, Solaris mă împinge în depresie, Andrei Rubliov în transă mistică. Vedeți, domniile voastre, asta înseamnă artă adevărată, cea care intră în viața ta și ajungi să te temi de ea.

Horoscop Pustnicia mea este calmă și caldă. Cățelușele s-au culcat și suspină în vis, dând caraghios din lăbuțe. Eu, ca orice pustnic în rodaj, cu insomnie, o să deschid Biblia și o să citesc cu voce tare. Nu foarte tare, mai mult șoptit, ca să nu trezesc cățelușele. Sf.Paști de anul acesta o să-i fac singur, ai mei sunt plecați care încotro în lumea largă, starețul Cristian este bolnav, un beteșug cu coloana, iar vrăjitoarea Măturoaia nu mai spune doar adevărul, a redevenit doctorița de succes Alice de la o clinică celebră din Viena. Dar, solitudinea îmi face așa de bine, de o săptămână nu am mai ieșit din curte, nu am văzut niciun om, de aceea mă simt așa de bine! Trece timpul, trece, parcă zboară, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

٭ ٭ ٭

Horoscop 4 aprilie 2018

BERBEC Astăzi este ziua destăinuirilor. Conjunctura îţi conferă un dar, dacă se poate spune, al comunicării şi o disponibilitate, o subtilă incitare a altora către destăinuiri şi confesiuni. Gama informaţiilor vehiculate este foarte mare: de la simpla bârfă de alcov, până la importante şi confidenţiale date economice şi politice. Depinde de tine, (liberul arbitru funcţionează întotdeauna) ca să sortezi datele şi să le foloseşti la momentul oportun. Sigur, ca să se petreacă aceste lucruri, trebuie să ai un program aglomerat de întâlniri; care, după cum arată poziţiile lui Mercur, retrograd în zodie şi Marte, protectorul tău, sunt mai dese în a doua parte zilei. Fii atent!

Pagina 1 din 2 12