Șoricelul fără codiță vă poate da dureri de cap. Aventură în Monrovia. Horoscop

Horoscop Cu aceste dispozitive care comunică, fără fir, la variații ale frecvenței ultraînalte, mouse-ul meu are 2,4 GHz, are ceva de împărțit doctorul Mercola. El spune că energia radiantă a dispozitivelor fără fir este mică, dar acționează constant multe ore pe zi asupra noastră. Și că dacă folosim constant astfel de dispozitive, cu siguranță că ne doare capul.





Horoscop Pe 10 aprilie s-au născut: Joseph Pulitzer, William Booth (Armata Salvării), Samuel Hahneman (homeopatia), Max von Sidow, Omar Sharif, Chuck Connors, Steven Seagal, Florin Comişel, Maria Bănuş şi Doina Levinţa.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii: Terentie, Pompie, African, Maxim şi Dima. În cel mobil este A Treia Zi de Sf.Paști.

Horoscop A Treia Zi de Sf.Paști, pentru mulți o zi de lucru. Lupul Şchiop este la capătul Universului, aducând ordinea şi etica lui Dumnezeu şi acolo. Ajuns acolo, începe drumul de întoarcere. Vedeţi, cosmogoniile populare au întotdeauna o finalitate, există un Capăt al Lumii. Ceea ce s-a descoperit de curând de către ştiinţa oficială, o stea descoperită la zece miliarde de ani lumină, capătul lumii. Mai desparte sunt leii, hic sunt leones cum puneau geografii imperiali romani pe hărțile lor, dar și mai târziu, în epoca medievală, pentru ținuturile necunoscute, nedescoperite. Spun „ştiinţă oficială” pentru că mai există, din fericire pentru umanitate, un grup de savanţi care cam râd în pumni. De ce veselia asta sofisticată? Pentru că ei ştiu!

Am avut şansa, sau mai curând neşansa, să fiu împreună, demult, acum multe decenii, cu un astfel de savant, timp de patru zile în o aventură interesantă în Africa neagră.

Horoscop Am avut nenorocul să aterizez la Monrovia în ziua de 10 aprilie 1980. Acum exact 38 de ani. Două zile mai târziu, unui sergent major, pe nume Samuel Doe, i-a trecut prin minte să dea o lovitură de stat militară în cea mai veche republică din Africa, Liberia. Toată lumea voia să ne protejeze: oamenii lui Doe, militarii guvernului, facţiuni rebele, infanteria marină de la Ambasda USA. Era o chestiune de prestigiu, pentru că echipele de reporteri de război de la marile televiziuni erau interesate în primul rând de soarta albilor nerezidenți.

Horoscop Până la urmă ne-au cazat, până reparau pista de decolare, la un hotel în construcţie, „Pasadena” care putea să fie uşor apărat. Am stat în camera, parţial amenajată, cu un francez, nici astăzi nu ştiu exact cum îl cheamă, dar parcă i-am văzut recent figura îmbătrânită în legătură cu acceleratorul de particule, cu particula elementară a lui Dumnezeu.

Ştiu - şi am ştiut fizică. Și acum încerc să fiu la curent cu ultimi8le descoperiri. Am făcut parte din celebra clasă specială de fizică de la Liceul Dimitrie Cantemir, am fost olimpic. În clasa a XII-a am fost „racolat” şi momit cu multe promisiuni de profesorul de fizică Fălie şi mutat la Liceul nr. 24 ca să aduc şi acelui liceu un titlu olimpic. Ceea ce am făcut. La Politehnică nu am făcut decât să-mi actualizez şi să-mi perfecţionez cunoştiinţele de fizică.

Horoscop Dar ceea ce mi-a spus în cele trei zile şi patru nopţi savantul francez întrece orice închipuire. Era surescitat de mirosul de praf de puşcă, de sânge şi de șocul de adrenalină din organism.

În avionul salvator al companiei „Sabena”, care ne aducea în Europa, m-a pus să jur că nu o să spun mai departe ceea ce mi-a povestit. A spus că era sigur că nu o să supravieţuiască şi mi-a spus mie toate acele secrete imposibile poate de frica că aceste lucruri se vor pierde. Dezvăluirile francezului mi-au provocat o stare de rău, de greaţă, de neîncredere - mult timp. Apoi am considerat că totul a fost o poveste şi mi-am văzut de ale mele.

Horoscop Nu o să vă povestesc acum, suntem în A Treia Zi de Sf. Paşti şi nu se cade să vă tulbur, să vă spun că tot ceea ce ştiţi, tot ce ați fost învățați despre lume şi viaţă este... ”fake news”!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, v-am mai spus că sunt abonat la newsletterul dr. Mercola și la cel al dr. Becker. Pentru mine și pentru animăluțe. Bunul doctor Mercola, îmi place mult de el, ne avertizează!

Despre ce este vorba. Hai să facem puțină istorie! Este vorba de șoricel, de ”computer mouse”. A fost inventat de Douglas Engelbart în anul 1964 și, pe atunci, era o mică cutiuță de lemn cu două roți metalice. Cam butucănos și greu de folosit. În anul 1972, Bill English inventează bila mousului, un dispozitiv mecanic, pe care l-am folosit mult timp. Mousul trebuia desfăcut și curățat, periodic, de scamele și praful care se strîngea între bilă și cele două rotițe de comandă.

Horoscop Apoi au apărut, în anii 90, dispozitivele mouse optice, apoi laser. De la două butoane s-a ajuns la șase, sau chiar opt, fără a mai lua în considerare rotița de scroll. Tot cam atunci au apărut tastaturile și șoriceii wireless, fără conexiune prin fir.

Horoscop Cu aceste dispozitive care comunică, fără fir, la variații ale frecvenței ultraînalte, mouse-ul meu are 2,4 GHz, are ceva de împărțit doctorul Mercola. El spune că energia radiantă a dispozitivelor fără fir este mică, dar acționează constant multe ore pe zi asupra noastră. Și că dacă folosim constant astfel de dispozitive, cu siguranță că ne doare capul.

Senzație de enervare fără motiv, buze și gura uscată, greață, confuzie, dureri de cap și de articulații pot apărea la cei care sunt scufundați într-o mare de frecvențe foarte mari, la cei care folosesc în mod curent dispozitivele wireless. Nici nu am terminat bine de citit și am schimbat mouse-ul wireless cu un șoricel cu coadă, un gamer mouse Redragon Smilodon, 2.000 dpi, cu fir izolat textil și patru butoane. Îmi stă foarte bine în mână, are o formă ergonomică aproape perfectă.

De vreo două-trei decenii suntem scufundați într-o mare de frecvențe înalte și foarte înalte. Dispozitive mobile, wireless etc. Ce impact are acest lucru asupra umanității, asupra omului? Bună întrebare!

Horoscop Este ziua de naștere a unui actor de film de proporții legendare: Max von Sydow împlinește 89 de ani. Să-i spunem, din toată inima, La Mulți Ani! - nu știu cum se spune în suedeză, dar acum este cetățean al Franței. Ce poate să fie mai potrivit decât să-l revăd într-o capodoperă, un film alb-negru, de artă, plin de simboluri și subînțelesuri, opera magistrală a lui Ingmar Bergman: ”The Seventh Seal”. Recent a jucat în ”Star Wars” și în ”Urzeala Tronurilor”, dar totul a fost spus de mult, mai bine, mai complet și mai convingător: ”A Șaptea Pecete”!

Sunt multe lucruri bune pe lumea asta și cel mai bun este că putem avea speranța că mâine poate fi o zi mai bună, doar este, în definitiv, o altă zi!

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Astăzi, marți, ziua lui Marte, protectorul tău celest - nimic notabil nu pare a se întâmpla. Mai puţin faptul că un membru drag al familiei tale este pe cale să-şi descopere un nou talent, poate o nouă achiziţie, o noutate, în orice caz. Lucrurile pot să evolueze în viitor benefic, dacă tu nu iei lucrurile uşor şi în râs. Sentimentele profunde şi dorinţele ascunse sunt obiectul muncii tale în perioada menţionată. Din exterior (al tău şi al familiei) vine un bombardament de informaţii. Aproape toate false. Cineva vrea să vadă ce se întâmplă şi marchează datele. „Scutură pomul” cum spun specialiştii. Tu stai deoparte. Cel mai bine ar fi să fii plecat în călătorie. Cu certitudine ai de facut un drum. Pentru un mic procent dintre Berbeci : Nu se intamplă nimic rău, dar poți verifica proverbul: la pomul laudat…

horoscop

TAUR Ziua de astăzi este, pentru tine, o perioadă plăcută şi complicată, în acelaşi timp. Poate fi chiar o perioadă numai plăcută, dacă poți amâna tot ce pare complicat şi neconfortabil pentru mai târziu. Toată perioada este sub semnul lui Saturn, care întârzie lucrurile, dar le face mai consistente, importante şi rezistente. Emoţiile tale sunt pastelate iar poziţia relativă dintre Venus şi Marte arată, mai ales în a doua parte a intervalului, un interes crescut pentru sexul frumos sau bărbătos. In prima parte a săptămânii poţi să ai o mică complicaţie de ordin financiar, sau contabil: o factură, sau ceva de plătit cu care nu eşti de acord, o cheltuială sau un proiect care nu te încântă, sau altceva de genul acesta. Stelele te sfătuiesc să amâni orice complicaţie fără să dai un răspuns negativ. Pastreaza prieteniile de afaceri strict conventionale.

Pagina 1 din 2 12