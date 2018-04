Săptămâna 16-22 aprilie 2018. Horoscop

Horoscop Legenda Paştelui Blajinilor porneşte de la vechea credinţă, dragă multor savanți medievali, că Pământul ar fi gol pe dinăuntru şi că ar ascunde acolo o adevărată civilizaţie. Povestea blajinilor am auzit-o de la strețul Dionisie Ignat de la chilia Sf. Gheorghe din Colciu, de pe Sf.Munte Athos. Demnul de amintire ieromonah, cel care mi-a lămurit multe lucruri, mi-a spus că așa a auzit și el legenda de la alți trăitori din Muntele Athos.





Horoscop În calendarul creştin/folcloric mobil începe Săptămâna Negrilor, o perioadă dedicată Primilor Strămoşi, morţilor şi spiritelor aerului.

Horoscop Dar mai mult decât orice, în calendarul mobil, luni, după duminica Tomii, este Paştele Blajinilor, Paştele Rohmanilor. În spațiul slav, de exemplu, în Bielorus este marți, după duminica Tomii. Și Mercur intră în mișcare directă, tot în Berbec, după ce a încurcat multe lucruri.

Blajinii se trag din seminţia lui Sift, feciorul lui Adam. Şi ei sunt creştini, dar nu au învăţătură creştinească de la Hristos, ca noi, ci de la Fiul Oii. Sunt nişte oameni foarte buni, evlavioşi şi blajini. Cu toate că sunt foarte mari de stat, nu au arme şi nici nu sar la bătaie. Aşa că nişte lifte spurcate şi păgâne i-au gonit pe săracii creştini de au fugit unde au văzut cu ochii, ei blajini fiind şi nevoind să se războiască, cu toate că ar fi putut.

Horoscop Goniţi de colo-colo, Rohmanii au ajuns la Munţii cei Mari (probabil Caucaz, sau Carpaţi, Balcani?). Acolo o fecioară tânără şi frumoasă s-a rugat la Fiul Oii, la Miel, să scape neamul ei chiar de a plăti ea cu viaţa. Apoi, nu a terminat de zis, că pe un nor rozaliu a apărut Mama Oaie sub forma Fecioarei. Care nu a zis nimic, doar a zâmbit şi a arătat o peşteră, ceva mai departe. Tot neamul Rohmanilor au ales-o pe fecioară regină şi au intrat în peştera care îi ducea în interiorul Pământului, pe altă lume, plină de vieţuitoare de mirare şi de plante cum nimeni nu mai văzuse.

Rohmanii, blajinii, sunt feriţi de orice păcat şi după moarte merg direct în Rai. Numai o singură dată pe an se întâlnesc cu femeile lor şi stau împreună, nu mai mult de o săptămână şi acest lucru cade începând dela Paştele lor.

Horoscop Apoi ei nu ştiu timpul, nu au zi şi noapte că de acolo nu se vede nici Soarele şi nici Luna. Acolo, în lumea lor subterană, este o lumină caldă şi permanentă, domnind mereu primăvara.

Aşa că noi aruncăm cojile de ouă roşii pe râuri şi ape şi cam după o săptămână ajung cojile în lumea din centrul Pământului. Rohmanii iau de veste şi încep şi ei a sărbători Paştele. Cojile de ouă se transformă în lumea subterană în ouă mari cât să ţină un bărbat cu ambele mâini. Nomai ouăle roșii, pe celelate Rohmanii nu le văd.

Ei, Rohmanii, ştiu de Crăciun după cojile de nuci, de la cozonaci, pe care le duc râurile subterane în lumea lor.

Horoscop Nimeni nu mai ştie cum să se ajungă în lumea lor, unde este intrarea!

Ba nu, mint şi vă rog să mă iertaţi! Doar Lupul Şchiop ştie unde este intrarea în lumea Rohmanilor, a blajinilor. Când vrea să se odihnească, îşi lasă colţii cei fioroşi de aur şi blana de lup la intrare şi se transformă într-un căţel alb cu pete, negru şi maron, vesel şi jucăuş. Nici de labă nu mai şchioapătă. Lupul Şchiop se simte bine la blajini, pentru că nu are pe cine să pedepsească, ei, Rohmanii, fiind fără cusur şi păcat!

Dacă ascultaţi cu atenţie pământul, o să auziţi cum Rohmanii lucrează pământul lor, cocoşii lor cântă şi Lupul Şchiop latră voios ca un căţelandru!

Horoscop De Paştele Rohmanilor tinerii şi fetele de pe suprafața pământului făceau frăţii şi surori de cruce, jurăminte pecetluite cu argint consacrat, sau chiar cu două cununii.

Horoscop Se fac bucate alese şi se dau de pomană pentru Primii Strămoşi şi toată linia lor până astăzi! Fiind în pragul unei încercări, nu pot să nu-mi amintesc de curajoșii varengi, de vikingii cei temuți de toată Europa. Înaintea unei bătălii hotărâtoare, făceau o rugăciune, o spunere rituală: ”Iată, îl văd pe tatăl meu! Iată, o văd pe mama mea! Iată, îmi văd frații și surorile, pe toți prietenii mei! Iată, îmi văd neamurile, moșii și strămoșii, de la începuturi! Mă cheamă ca să mă alătur lor, în Valhalla, unde cei curajoși trăiesc pentru eternitate!” Așa spune înțeleptul italian Alfonso di Nola în cartea lui rară și de mare cuprindere, varianta în limba franceză, din anul 1957, ”Le Livre d’Or de la Prière de Tous les Peuples et Tous les Temps”.

Horoscop Am lăsat multe unfinished business, articolul, terminat, dar nepublicat, despre Big Pharma și vaccinuri, să vă spun ceea ce am învățat la Madrasse Omar Khayyam despre tarot, oracole și chiromanție, numerologie, I Ching, rune și cristale și încă o mie de taine, să vă arat de ce sunt escroci și șarlatani în domeniul științelor secrete, să vă spun povești eroice despre geto-daci și legende vechi pentru cercetașii lupișori, să vă spun printre rânduri ce conțin foile roz, din curierul de Bruxelles, să vă arat cum sunteți furați și alungați din țară ca să fiți slugi la străini, să vă împărtășesc cât pot, din tainele astrologiei creștine, așa de urâtă de marea majoritate îndrăcită a astrologilor, să vă fac parte din secretele lui Elon Musk, fina mea mi-a spus că a făcut o criză de nervi când a auzit ce mi se întâmplă, s-a ținut cu mâinile de cap repetînd într-una: ”Rămân fără polymath, cine o să ne mai deschidă drumul spre Marte?” Nu v-am povestit despre perioada de la Amman, la invitația regală, sau la Bilderberg, la brațul reginei Beatrix. De aventurile pe când făceam parte din echipajul prințului saudit Saad, căutătorul de comori. Sau cum am observat cerul de la singurul observator astrologic din lume, Nur-e-Dașt, Lumina Deșertului. De drumul spre Tibet și ceea ce am învățat acolo un an și jumătate de la preoții lama, mereu câte doi. De războiul în care am fost implicat, un război uitat, care nu a fost al meu. Și încă o mie de pilde cu Nastratin Hogea și altă mie de întâmplări extraordinare.

Dar, parafrazând-o pe frumoasa Scarlett O’Hara, să nu ne pierdem speranța niciodată, poate o să fac tot ceea ce am spus mai sus și încă o dată mai mult, pentru că, săptămâna viitoare, este, în definitiv, o altă săptămână!

٭ ٭ ٭

Horoscopul săptămânii 16-22 aprilie

BERBEC Luni, o zi parcă dedicată pentru muncă susținută, dar și durerilor de cap, la propriu sau la figurat. Aşa că ţine un calmant la indemâna. Marți, ai o idee, un proiect important, sau la care ţii foarte mult, deci este important sentimental, şi nu ştii dacă eşti pe drumul cel mai bun. Ei bine, stelele spun că eşti! Miercuri și joi horoscopul tau indica relatii armonice cu cei nascuti in semne de foc si aer si nefavorabile cu semnele de pamant și apă. Vineri, zi de cupărături săptămânale. Weekendul, pentru o buna parte din nativii din Berbec este bun - veselia, entuziasmul si buna dispozitie sunt coordonatele principale.

TAUR Luni și marți trebuie să fii atent, portofelul nu-i sac fără fund! Sau cardul, chiar daca este pe debit. Supraveghează-ţi cu mare grijă dorinţa să deţii lucruri extravagante şi să faci cheltuieli foarte mari, sa investesti utopic in propria imagine. Miercuri, ziua comunicării a lui Mercur – vechea ta problema – amorul. Cu o astfel de configuratie astrologica nu este bine să faci promisiuni sentimentale! Joi, egoismul bine temperat te salveaza de deceptii. Cu toate că gandeşti prin o anumita logica, vineri, trebuie să-ţi urmezi mai ales intuiţia şi să laşi dialectica pentru altă dată; pentru că, probabil, interesele personale primează. Weekendul este plat și trece repede.

GEMENI Săptămâna pare o perioadă lipsită de griji mari, plăcută, fără evenimente, fapte sau gesturi importante notabile – şi de aceea va trece repede, ca orice lucru bun! Luni esti prea energic si mult prea rapid in gândire pentru cei cu care discuţi. Zâmbeşte mult şi vorbeşte rar, foarte rar. Este o realitate şi trebuie s-o iei ca atare! Marți este o zi placută si favorabila pentru mai toate activitatile, dar nimic nu se poate asemui cu vizionarea unui film şi o cina la un restaurant bun! Miercuri aspectele horoscopului tău nu contrazic direcţia generală de dezvoltare a viitorului. Joi ai o veste, dar nu prea știi ce să faci cu ea. Vineri uiți ceva și îți amintești prea târziu, dar prevenit înseamnă pregătit. În weekend ai chef de drum, dar dualitatea zodiei nu te lasă să te hotărăști, așa că probabil o să te plimbi prin oraș, localitate, sat – unde locuiești vremelnic.

