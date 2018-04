Pilda spusă de însuși Nastratin Hogea ucenicilor lui. Horoscop

Horoscop Fiind weekend, perioadă de odihnă și distracție, ce poate fi mai potrivit decât o pildă cu Nastratin Hogea! De fapt este mai mult decât o pildă cu înțeleptul Nastratin, este o pildă spusă de el însuși ucenicilor lui.





14,15 aprilie

Horoscop Pe 14 aprilie s-au născut: Rod Steiger, Julie Christie, Erich von Däniken, Octav Pancu-Iaşi, Viorel Doboș, Victor Toma, Rodica Mandache. Pe 15 aprile s-au născut Leonardo da Vinci, Claudia Cardinale, Samantha Fox, Leonhard Euler.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox fix sunt, pe 14 aprilie, Sfinţii: Pahomie de la Gledin, Martin Mărturisitorul și Tomaida. Pe 15 aprilie sunt Sfinţii: Aristarh, Pud, Trofim, Crescent şi Vasilisa. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” - de fapt, în noaptea de 14/15 aprilie 1912 a avut loc un eveniment tragic, emoțional, puternic mediatizat: scufundarea Titanicului. ”Catastrofa transatlanticului "Titanic"; aparţinând liniei britanice "White Star", acest uriaş transatlantic de lux, considerat de maximă securitate, s-a scufundat la prima sa călătorie, spre Statele Unite, după ce s-a ciocnit cu un aisberg, la sud de Terra Nova; dintre cei aproximativ 2.000 de pasageri şi membri ai echipajului au supravieţuit circa 700 de persoane, majoritatea femei şi copii.” Sursă: RADOR.

Horoscop Cu Titanicul s-a scufundat și secolul XIX, adică filosofia mecanicistă că mare și puternic înseamnă invincibil. Atunci a început secolul XX, secolul oportuniștilor. Unii oportuniști în sens bun, al descoperirilor și al evoluției tehnologice și științifice, alții...

Horoscop Fiind weekend, perioadă de odihnă și distracție, ce poate fi mai potrivit decât o pildă cu Nastratin Hogea! De fapt este mai mult decât o pildă cu înțeleptul Nastratin, este o pildă spusă de el însuși ucenicilor lui. Iată:

Horoscop Se spune că în Cipru trăia un negustor tânăr și bogat. Nu, nu era Simbad, acela era din Bagdad, pe negustorul nostru îl chema Costas. Uneori însoțea corăbiile lui, mereu plecau câte trei nave, bine înarmate și cu echipaj destoinic. Într-una din călătorii a salvat o nava spaniolă de atacul piraților mauri. Pe corabie se afla chiar Regele Spaniei, care i-a promis că-l poate răsplăti cu orice, numai să-i ceară. Costas a mulțumit frumos și a spus că dacă soarta o să-i fie potrivnică o să-și amintească de promisiunea regelui. L-au escortat pe rege până într-un port spaniol, apoi și-au văzut de soarta lor.

Horoscop Soartă care nu a fost bună, deloc! Corăbiile au fost scufundate de pirați, marfa pierdută, echipajul decimat. Puținii supraviețuitori s-au trezit pe țărmul Marocului, în fața deșertului și al berberilor și tuaregilor ostili. Cu multă greutate, luptând neîncetat pentru viața lor au ajuns la Abyla-Ceuta, avanpost spaniol pe coasta Africii. Ofițerul comandat de acolo a ascultat cu multă mirare povestea lui Costas pentru că numai el singur supraviețuise. Un vagabond, zdrențuit, murdar și cu ochii rătăciți, cu un crâmpei de sabie tuaregă în mână, atât mai rămăsese din elegantul și sofisticatul negustor cipriot. Dar, totuși... povestea golanului se potrivea cu ceea ce auzise de la noii soldați veniți din Europa. Așa că i-a dat de mâncare amărâtului, l-a spălat și l-a îmbrăcat cum se cuvine, apoi l-a trimis, sub escortă, la Regele Spaniei. Când l-a văzut, Regele Spaniei l-a luat în brațe și l-a poftit să stea lângă el și să-i povestească aventurile.

Horoscop Când a terminat Costas de povestit, Regele Spaniei a poruncit să i se dea o sută de oi. Cam mirat, negustorul cipriot a plecat cu turma în munți. Nu a trecut o lună de zile și o molimă a dat în turmă și toate oițele au murit. Costas, și mai trist și mai nenorocit s-a întors la Rege. Acesta a poruncit să i se dea cincizeci de oi. Nici oile acestea nu au avut o soartă mai bună, pentru că pe Costas l-a prins somnul și oile s-au pierdut. Și mai deprimat și mai trist cipriotul s-a întors la Rege. Acesta i-a dat douăzeci și cinci de oi. Negustorul a fost atent, și-a dat toată silința și în trei ani de zile avea o turmă de o mie de oi și mulți bani în buzunar. S-a întors, îmbrăcat frumos și înconjurat de oamenii săi de încredere ca să mulțumească Regelui. Acesta l-a ascultat, zâmbind și când cipriotul a terminat a spus că îl face Regele Sevilliei. Negustorul a rămas cu gura căscată dar totuși l-a întrebat pe Rege de ce nu a făcut acest dar măreț de la început.

”Ia gândește-te, ce s-ar fi întâmplat cu măreața cetate a Sevilliei dacă te numeam Regele ei când au murit toate cele o sută de oi? Nu venise vremea...”

Horoscop Vremea vine ca să vă mulțumesc mult, din suflet, pentru vorbele bune și urările de sănătate. Tuturor - și celor care mi-au scris și celor care nu mi-au scris. După cum v-am anunțat, de duminică, 15 aprilie, o să trecem, sper că pentru o perioadă scurtă, de câteva săptămâni, la horoscopul pe zodii săptămânal. O să urc pe site-ul EvZ horoscopul săptămânal pentru perioada 16-22 aprilie, în a doua parte a zilei de duminică, 15 aprilie. Pentru ediția print a EvZ am predat la redacție horoscoapele zilnice pentru perioda menționată.

Horoscop Mai am documente personale de clasat, de pus lucrurile în ordine, așa că nu știu dacă o să-mi fac tabietul să mă uit la un film. Noaptea de vineri, mai ales vineri 13, către sâmbătă, era dedicată, tradițional, filmelor horror. Dar viața, presa, politica, legile, morala, media sunt mai presus de orice film horror, sunt mitocani cu drujbe peste tot. Ce este ”interzis” să se spună în filmele horror? Parcă ”să ne despărțim, ca să căutăm mai bine”, ”așteptați-mă, mă întorc imediat” și încă ceva... Domniile voastre vă amintiți?

Poate vă aduceți aminte, aveți timp, doar mâine este, în definitiv o altă zi!

٭ ٭ ٭

BERBEC În acest weekend eşti puţin încăpăţânat, după părerea celor din jurul tău. Dacă depinde de tine, amână tot ceea ce pare decizie importantă, dacă e în legătură cu planurile tale de viitor.

Sâmbătă este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar unele sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. Duminică, „repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”.

TAUR Conjunctura arată că în acest weekend poţi coopera foarte bine cu semnele de aer şi foc, dar mai puţin fericit cu semnele de apă şi pământ. Afinitate selectivă de elemente primordiale!

Weekend-ul îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău şi nu prea ai bani pentru pregătirile pentru perioada caldă. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ceea ce ţi se poate întâmpla, mai rău!

GEMENI Ai făcut economii, sau ai primit nişte bani. În acest weekend reflectezi cum să-i împarţi mai bine. Stelele indică să împarţi suma în două, o parte pentru casă, alta, mai mică, pentru mica vacanță de Armindeni. Cumpără acum, mâine e mai scump! Mai toţi fac pregătiri pentru ei sau pentru grup, familie, duo, etc! Aşa că este multă agitaţie, nu prea este pace sub măslini... sau sub ce vrei tu! Totuşi, norocul îţi zâmbeşte duminică în relațiile sociale. Dar, atenție, nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile.

