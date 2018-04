Mănicătoarea, Păpăluhara, Ziua Calului – triada tradițională geto-dacică. De ce genocid și nu holocaust? Horoscop

Horoscop Tradiţional, în ”Kalendar”, este „Poitra”, adică ziua de după sărbatoare, ziua Calului Sf. Gheorghe care în unele regiuni se ţine mai abitir decât ziua Sfântului Mare Mucenic. O zi „de trecere”, complexă, între sărbătorile creştine şi cele vechi, cu vedere către serbările muncitoreşti, între sacru şi profan, între spiritual şi material.





Tradiţional, în "Kalendar", este „Poitra", adică ziua de după sărbatoare, ziua Calului Sf. Gheorghe care în unele regiuni se ţine mai abitir decât ziua Sfântului Mare Mucenic. O zi „de trecere", complexă, între sărbătorile creştine şi cele vechi, cu vedere către serbările muncitoreşti, între sacru şi profan, între spiritual şi material.

Evident, un ecou al unei vechi sărbători a dacilor. Dacii aveau, peste an, 54 de sărbători ale lupilor, doar erau Lupi şi doar o singură sărbătoare a Calului. 24 aprilie era Ziua Calului, în care caii erau lăsaţi slobozi şi împodobiţi cu coroniţe de flori.

Triada Mânicătoarea, Păpăluhara, Ziua Calului este, aproape cu certitudine, o sărbătoare masculină geto-dacică a vânătorilor şi a militarilor. Poate se strângeau feciorii ca să înveţe de la războinici iscusiţii arta armelor. Poate era un fel de recrutare şi concentrare. Nu se mai știe, putem doar să ne imaginăm. Camuflajul iscusit, furişatul şi observarea inamicului, fără ca acesta să ştie erau „specialităţile" dacilor. Dacii au constituit cele mai bune trupe de elită, trupe speciale, din lumea antică. Nu au avut niciodată mulţi ostaşi. Diurpaneus (Dekebal) nu a avut nici măcar o legiune întreagă. Dar, erau foarte buni!

Sunt ecouri, cum că împăraţii romani, după cucerirea Daciei au constituit trupe auxiliare de daci pe lângă unele legiuni. Aveau misiuni de cercetare şi cercetare prin luptă. Aceste trupe auxiliare erau călăreţi, înarmaţi cu falxul, sabia încovoiată a dacilor. Armura era uşoară, din piele cu solzi de fier, sau cămaşe de zale şi aveau un scut oval, caracteristic. Dar arma principală a dcilor era un arc. Un arc foarte tare cum numai ei ştiau să facă şi multe săgeţi lungi şi puternice. Uneori, când ura dacilor era foarte mare, săgeţile erau înveninate.

Tehnica de luptă a dacilor era luată, probabil, de la unele triburi din Est, poate costobocii, sau tyrageţii. Din fuga cailor lansau un nor de săgeţi asupra duşmanului. Un dac iscusit putea să tragă şi zece săgeţi până când prima îşi atingea ţinta. Apoi ajungând la duşmanul rănit, cu falxul sau sica îşi desăvârşeau victoria, spune Vasile Pârvan în ”Getica” citându-i pe Herodot şi Ptolemaeus.

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, mă tot întreb și nu găsesc răspuns: de ce genocid și nu holocaust? Ziua de 24 aprilie îmi aminteşte, mereu, de ceva. În multe case şi în toate bisericile armeneşti se aprind lumânări și candele ca pomenire pentru genocidul din 1915. Peste un milion de armeni, unii spun aproape două, au fost ucişi de turci. Totul a început, într-o zi de duminică. Acum exact 103 ani, era duminică și era 24 aprilie.

Ştiu acest lucru de la Paris, demult, dintr-o altă zi de 24 aprilie. Am fost invitat de un alt „meteque", Moustaki, în studioul lui, unde pe pereţi erau instrumente muzicale din toată lumea. Era ziua de naștere a unei tinere cîntărețe, prietena mea de atunci și am dat acolo o mică petrecere. Printre invitați era şi un armean, Aznavourian, astăzi poate cel mai însemnat cântăreţ din vechea gardă franceză. Ne-a povestit tragedia poporului lui, apoi luând o cobză armenească a cântat ceva în limba lui cu lacrimile şiroindu-i pe obraz. L-am întrebat ce a cântat. „Un blestem", a spus armeanul.

Mult timp, de-a lungul anilor, de 24 aprilie, armenii lua gâtul câte unui turc însemnat, ambasador, consul, mare afacerist, undeva în lumea largă. Ca să amintească turcilor și lumii de asasinatul în masă al armenilor din anul 1915 și că ei nu iartă și nu uită. Apoi cei care pierduseră frați și surori omorâți de turci și erau atât de hotărâți, au îmbătrânit, mâna lor nu mai putea să țină șemșirul.

O să vă spun și eu ce am auzit acum aproape cincizeci de ani, de la tînărul, pe atunci, armeanul Aznavour. Duminică, 24 aprilie 1915, au fost arestați, dimineața, pe la orele 9, toți armenii importanți din Turcia, care contau, lideri, preoți, politicieni, ingineri, doctori, profesori, peste trei sute de persoane. Ulterior au fost executați, cu toate protestele și în ciuda faptului că ambasadorul SUA în Turcia a făcut imposibilul ca să le salveze viețile. A fost semnalul pentru atrocități și asasinate în masă înspăimîntătoare. Peste un milion de victime, poate două, nimeni nu știe exact. Armeanul ne-a spus că nu a fost nimic politic sau rasial, cu toate că așa părea, a fost vorba de asasinate și jaf. Turcii sunt niște venetici, niște stricători și jefuitori apăruți relativ tîrziu pe scara istoriei. Au găsit în Caucaz, Anatolia și Nordul Siriei proprietăți și ferme prospere. Ale kurzilor și ale armenilor, care locuiau acolo de mii de ani. Puteau să intre în posesia lor doar dacă proprietarii dispăreau. Ceea ce au făcut, în 1915, cu armenii, sub un pretext oarecare și continuă și în ziua de astăzi cu kurzii. Kurzii sunt mai amarnici decît armenii, țin cuțitul bine ascuțit în ciorap, știu pentru că am fost acolo și am avut de-a face cu ei. Într-un fel i-am aprobat și i-am admirat, am ținut și eu un șeșmșir, ascuțit ca briciul, în ciorapul stâng. Armenii au fost luați pe nepregătite, li s-a retezat capul de la început prin asasinarea elitelor lor. Așa că mulți au fugit, au părăsit totul, case, proprietăți, turme, vii, ogoare și au fugit unde au văzut cu ochii ca să-și salveze viața. Asta doreau și turcii.

Ca urmare am avut şi noi, în România, mulţi emigranţi armeni după primul război mondial. Câteva mii, poate zeci de mii. Oameni cumsecade, creştini buni, foarte buni negustori, excelenţi meseriaşi.

Pe unde am umblat prin Orient, mereu legam prietenie cu câte un armean. Fetiţa mea a fost botezată de Catholicosul din Isphafan, iar un naş a fost ministrul energiei din Iran, musulman, care a spus „Dumnezeul meu şi cu Dumnezeul vostru se văd unul cu altul când îşi potrivesc barba în oglindă!”. Aşa că, spre voia bună generală ministrul a intrat în Biserică şi s-a supus ritualului armenesc. Erau alte vremuri, când lumea se pregătea de pacea de o mie de ani şi bunăstarea promise. Se credea că spaţiul islamic şi cel creştin vor converge către legături strânse economice, comerciale, de cultură şi artă. Nu a fost să fie... 911 a schimbat totul, oameni ca mine, oameni ai păcii, au fost decartați și înlocuiți cu oamenii războiului.

Dar continui să mă întreb de ce ceea ce s-a întâmplat cu asasinarea în masă a armenilor de către turci se numește genocid și nu holocaust. Genocid nerecunoscut de guvernul turc, dar o să-i vină și lui rândul, morile zeilor macină rar, dar foarte fin. Par puternici și stăpâni pe situație, dar este doar o iluzie. Regula și legea o fac în Turcia șeicii arabi, putrezi de bogați, iar sultanul Erdogan este doar o marionetă. Turcii patrioți au trebuit să plece din țară, ca armenii acum o sută de ani. Am mai mulți prieteni printre ei, otomani adevărați, oameni de calitate, cu stare. Când trec pe la mine, în pustnicie, lasă cîteva lacrimi pentru țara lor, aici nu îi vede nimeni.

Poate unde "holocaust" este un termen strict care se referă numai la marea tragedie a evreilor. Ca și "diaspora", care se referă tot și strict la evrei, la cei care sunt în afara statului Israel.

Nu știu dacă este explicația corectă, dar știu că mâine este, cu siguranță, o altă zi!

24 aprilie 2018

BERBEC Evită aglomeraţia. Ziua de astăzi îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap. La propriu şi la figurat. Despre durerile la propriu - atenţie la curent, îmbracă-te corespunzător şi mai ales protejeză-ţi capul şi fruntea şi totul o să fie bine! Astazi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal. Astfel de perioade sunt favorabile unor schimbări bruşte, neaşteptate, ale unor situaţii sau evenimente, sau apariţia unor evenimente ce nu puteau fi prevăzute prin deducţie logică. Dacă ai ceva de aranjat, de comunicat, ceva ce-ţi era greu să cuantifici mai înainte în vorbe şi concepte, atunci foloseşte dimineaţa zilei de astăzi. Stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale de către anturaj, de către partenerii de discuţie. De asemenea, în această perioadă este bine să dai dovadă de prudenţă şi de vigilenţă, mai ales cînd te deplasezi. Dar, evită aglomeraţia şi orele târzii.

