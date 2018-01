Horoscop Davos: sunt mai mulți bogați, foarte bogați, iar săracii sunt mai mulți și mai săraci

Horoscop La Davos, în Elveția, în ultima zi a lucrărilor World Economic Forum (WEF), s-a distribuit, cu emfază, Oxfam Report cu titlul: ”Reward Work, Not Wealth: To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people, not the rich and powerful.” Am parcurs cu greu, tot timpul puftindu-mă râsul, cele 71 de pagini ale raportului.





29 ianuarie Horoscop Pe 29 ianuarie s-au născut Thomas Paine, Oprah Winfrey, Romain Rolland, Anton Cehov, Ion Luca Caragiale, Gh. Brăescu, Marţian Negrea, Oana Pellea. Horoscop În calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul şi Sf. Filotei. Horoscop În „Kalendar” este a cincea zi a Filipilor de iarnă. În multe regiuni s-a luat obiceiul ca să se ţină Filipii doar în zilele de 29-31 ianuarie. O triadă centrată pe altă triadă, Sf. Trei Ierarhi din 30 ianuarie. În această a cincea zi a sărbătorilor lupilor, oamenii din vechime îşi „boiau” chipul şi trupul. Se vopseau cu tot felul de vopsele naturale, vegetale sau minerale, ocru, de exemplu. Uneori amestecate cu grăsime, răşină, sau miere. Toţi oamenii din neolitic aveau această practică, iar obiceiurile încă actuale ale nativilor din Asia (India) America şi Africa sunt edificatoare. Dar şi aici, în Europa, sunt pomeniţi picţii (pictaţii) din Marea Britanie, inamici valoroşi pentru legiunile romane. Se crede că picţii cei albaştrii au fost europeni ajunşi pe peninsula britanică în timpul glaciaţiunii Wurm şi rămaşi prizonieri în insula rezultată ulterior, prin creştere nivelului oceanului planetar. Poate că şi geto-dacii se "vopseau de război"! Cu siguranţă, agatârşii se machiau - primii noştri strămoşi care erau deosebit de îngrijiţi şi eleganţi – spun sursele antice greceşti. Horoscop Se estimeză că acest fenomen de „încălzire globală” care i-a făcut prizonieri pe picţi în insula britanică se repetă cu o perioadă de circa 13.000 de ani, adică jumătate dintr-o Mare Zodie astrologică de circa 26.000 de ani - în care punctul echinocţiului trece prin toate zodiile, iar axa Nordului descrie un mic cerc complet pe bolta cerească. Am pomenit cândva despre Marile Zodii şi de precesia echinocţiului. Dacă nu vă mai amintiți spuneți-mi ca să repet. Horoscop Vopsitul corpului şi a feţei avea un caracter religios, magic, de protecţie împotriva bolilor, a animalelor şi a duşmanilor. Machiajul din ziua de astăzi este urmaşul direct al celei de a cincea zi a Filipilor de iarnă, în care fiecare membru al tribului declara culorile şi felul în care se va vopsi în anul ce urmează. În colectivităţile neoliticului, în triburi, machiajul, simbolurile de pe corp şi de pe faţă erau clare. Iată, colo, un bărbat care este machiat cu spirale, săgeţi şi mici siluete de animale, stilizate, în alb, roşu şi negru: "anul acesta o să fiu cel mai bun vânător". O fată, cu un mesaj clar: "anul acesta îmi caut soţ". Şi iată şi pe şeful tribului: "o să am grijă ca anul acesta să nu moară nimeni de foame"! Horoscop Un savant rus, Ivan Efremov, autor de SF-uri celebre, de fapt, de popularizare a ştiinţei, (Nebuloasa din Andromeda, Timpul Taurului, Coroana Neagră, Umbra Dinozaurului, Cor Serpentis etc) spunea că machiajul este indispensabil umanității şi că este semn de civilizaţie - dădea ca exemplu o comunitate îndepărtată de fiinţe raţionale, foarte înaintată tehnologic, de pe Cor Serpentis. O civilizaţie care se dezvoltase pe o planetă cu atmosferă de fluor, în locul oxigenului. Ca să compenseze lumina albăstruie, caracteristică, femeile şi bărbaţii din Inima Şarpelui, care semănau surprinzător de mult cu oamenii de pe Terra, foloseau un machiaj cu nuanţe de portocaliu, "care sublinia calităţile şi ascundea imperfecţiunile"! Horoscop Tot Efremov, savant pleontolog, arată că frumuseţea este universală şi respingea teoria monştrilor veniţi din spaţiu şi timp. El, la fel ca şi Biserica spunea că singurul tip de fiinţă evoluată, raţională, este cea de tip uman, în tot Universul: "Dumnezeu L-a făcut pe om după Chipul şi asemănarea Sa!" Să ne reamintim că şi Vaticanul a recunoscut că „mai există oameni în Univers”. Nu extratereştrii, nu monştrii – oameni! Fiinţă bipedă, cu simetrie faţă de o axă verticală, cu organe de simţ şi posibilitatea de mişcare a obiectelor şi deplasare rapidă. Efremov face, în „Coroana neagră”, un roman foarte bun, astăzi uitat, o teorie fabuloasă asupra conceptului frumuseţii umane. Şi a îmbinării frumuseţii cu utilitatea. Am cartea undeva prin bibliotecă, odată şi odată o s-o găsesc! Şi mai subliniază încă odată că îmbrăcămintea şi mai ales machiajul trebuie să acopere imperfecţiunile trupului şi feţei şi să sublinieze calităţile. Când ştiinţa se împleteşte cu religia şi magia rezultă un aliaj indestructibil. Se numeşte Adevăr! Horoscop Observăm că moda, lansarea „colecţiilor”, care se întâmplă în această perioadă a anului, are o vechime de zeci de mii de ani. Apropos, sau by the way, ştiţi când a fost prima grevă din lume? Ei bine, acum mai bine de cinci mii de ani, când lucrătorii în piatră, muncitorii liberi – nu sclavii au ridicat piramidele, era interzis ritual, religios - care ridicau piramide în Ta-Kemt (Egiptul de astăzi) nu au primit vopsele, cosmetice pentru faţă, corp şi ochi ca să se protejeze de soare şi praf! Atenţie la machiaj, sunt gândurile care vi le puneţi pe faţă, cartea de vizită, mesajul de întâmpinare, care poate fi plăcut, binevoitor, agresiv, sau vulgar. Depinde de voi, machiajul este o artă care se învaţă relativ uşor, nu este teoria relativităţii, dar trebui să vă reprezinte, să fie atrăgător, să vă facă mai interesant(ă)! ⃰ ⃰ ⃰ Horoscop La Davos, în Elveția, în ultima zi a lucrărilor World Economic Forum (WEF), s-a distribuit, cu emfază, Oxfam Report cu titlul: ”Reward Work, Not Wealth: To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people, not the rich and powerful.” Am parcurs cu greu, tot timpul puftindu-mă râsul, cele 71 de pagine ale raportului. Un plan de măsuri al PCR era mai bun și mai echitabil. Femeile trebuie promovate pentru că sunt femei, cei săraci trebuie să aibă mai mulți bani pentru că sunt săraci, zdrobiți orânduirea cea crudă și nedreaptă… Elanul acesta de idioți comunistoizi, anarhist, isteric și iconoclast cuprinde lumea ca o pandemie de ciumă. Dar are și Raportul Oxfam calitățile lui. Dă cifre, dacă ar fi reale. Astfel, la 1 ianuarie 2018 în toată lumea erau 2.043 de miliardari. Nouă din zece erau bărbați. Deci și aici o inegalitate sexistă. Să avem mai multe femei miliardare! Băi, când o să se facă ăștia bine? Primii trei miliardari din Statele Unite, Bill Gates, Jeff Bezos și Warren Buffett, creditați împreună cu o avere de 248,5 miliarde $, au cât jumătatea inferioară a tuturor americanilor. Aici trebuie făcută o precizare. O bună parte din averea stimabililor, este ziua lui Caragiale, este virtuală, iluzorie, sunt valorile acțiunilor pe care le dețin la bursă. Un zvon, o zgârietură, un complot și gata, nu mai au banii aceștia, atât de mulți. Dar nu îmi fac griji pentru ei, nu o să-i văd cerșind prin New York, niciodată. Raportul Oxfam pretinde că 56% din populația globului trăiește cu 2 până la 10$ pe zi. Dacă și spune cum o fac, îl cred, vreu și eu să aplic! O singură propunere merită explorată dintre multele inepții menționate: dezvoltarea și sprijinirea de către state a start-up-urilor și a întreprinderilor deținute de cei care lucrează acolo, un fel de MEBO. Nu este pomenită cooperația, o cale de succes pentru multe țări subdezvoltate. Horoscop Raportul Oxfam spune că sunt mai mulți bogați, foarte bogați și mai mulți săraci, foarte săraci, dar nu știe să tragă concluzia care se impune. Concentrarea prea mare a capitalului mondial pune în pericol chiar capitalismul. Imobilizează sume uriașe, le scoate din circuitul economic, blochează producția și circuitul mărfurilor și oferirea de servicii. Din această situație se bucură numai băncile, aceste căpușe imonde care atacă sănătatea circuitului capitalist, pentru că și-au schimonosit monstruos menirea pentru care fuseseră făcute în capitalismul clasic. După ce am primit, ca materiale, nu le-am parcurs pe toate, dar se pare că nu s-au înțeles la Davos. A fost ca la Turnul Babel, după ce bunul Dumnezeu a încurcat limbile constructorilor! Horoscop Cred că o să mă uit la ”O scrisoare pierdută” filmul din 1953 cu Niki Atanasiu, Elvira Godeanu și Alexandru Giugaru. Regizat de Sica Alexandrescu și Victor Iliu. Doar astăzi îl pomenim pe Caragiale, universal și permanent. Poate că domniile voastre vă uitați la televizoare, dar vedem același lucru. Nu cred că bunul Caragiale ar fi scris alceva dacă trăia în prezent, ba, din contră, cred că Cațavencii și Zoele din prezent sunt doar niște copii, niște clone nereușite, mult mai puțin abile decât la începutul secolului XX, sau la sfârșitul secolului XIX. Dar și atunci și acum sunt de tot râsul! Citește mai departe ... Pagina 1 din 2 12 davos, caragiale, radu stefanescu, astrologie, zodie, destin, viitor, ziua de maine, speranta Tag-uri: horoscop



