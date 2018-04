Gică Hagi, scos din minți de Liviu Dragnea. „Vă dați seama unde ne ducem?”

Gheorghe Hagi s-a enervat în momentul în care a auzit despre construirea unui stadion la Focșani și a întrebat retoric de ce nu se investește într-o arenă și la Constanța.





Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat în urmă cu două zile că, la Focșani, se va construi un nou stadion. Și asta în condițiile în care orașul din Vrancea n-a avut niciodată o reprezentantă în fotbalul mare. Gică Hagi s-a enervat în momentul în care a auzit anunțul lui Dragnea și s-a întrebat de ce Constanța este ocolită tot timpul de astfel de investiții publice.

„Poate auzim într-o bună zi că se face un stadion și la Constanța! Se fac stadioane în toată țara! Aud că se fac și prin cine știe ce comune... Mai trebuie la o comună să se facă stadion frumos și la Constanța... nu se poate! Sau nu e în plan. Și sunt la bani... Am auzit că se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanța. Orașul e prea mic, nu e important. S-a născut unul acolo, mare fotbalist, o Academie... Nu, ce să-i facem? Lasă, că a băgat el bani acolo, că iubește prea mult fotbalul și a băgat bani pe câmp. Nu am nici canalizare, acum vreau să fac. Vă dați seama unde ne ducem?", a spus Hagi.

