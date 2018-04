Generalul Dumitru Iliescu, pentru EVZ: „Pun la dispoziția Comisiei SRI dovezi ale trădării lui Florian Coldea!”

După ce fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații a declarat că sunt persoane importante din stat care trădează interesele naționale, fostul șef al SPP i-a dat o replică dură. Dumitru Iliescu a dezvăluit, pentru „Evenimentul zilei”, că are informații certe despre implicarea lui Coldea în acțiuni contrare României, pe care le poate prezenta în Parlament.





Replică dură a generalului (r) Dumitru Iliescu, după ieșirea publică a lui Florian Coldea care, după audierea de săptămâna trecută de la Comisia parlamentară de Control a activității SRI, a dat exemplul lui Iuda acuzând de tradare pe „unii (care) practică astăzi în mod vizibil același lucru cu interesele statului român”. Fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază (SPP) l-a acuzat, fățiș, de trădare chiar pe fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații.

După ce a postat pe Facebook o serie de întrebări din care reiese că fostul număr 2 din SRI a dispus monitorizarea ofițerilor cu cele mai înalte funcții în Armata României, el a declarat, pentru „Evenimentul zilei”, că are dovezi prin care poate demonstra că Florian Coldea a acționat contra intereselor statului român. „Dacă sunt chemat, pun la dispoziția Comisiei SRI dovezi, cu nume și prenume. Voi da detalii importante, așa cum am mai făcut-o și în precedentele audieri. Cunosc țintele lor. Aceste detalii pot fi analizate și puse la dispoziția Parchetului General, pentru a fi cercetate”, ne-a declarat Dumitru Iliescu. Generalul a mai spus că prin aceste monitorizări, Florian Coldea știa ce planuri au șefii Armatei României, dacă erau sau nu de acord cu „partenerul strategic” SUA și, în funcție de informațiile obținute, pe căi diplomatice se obținea menținerea sau schimbarea din funcție.

„La solicitarea cui ați început acest demers și cui i-ați transmis informațiile?”

Dumitru Iliescu a postat, luni, pe Facebook un text în care îl taxează pe Florian Coldea, după declarațiile fostului prim-adjunct al SRI. „Adevăratul Iuda e Florian Coldea”, susține fostul șef al SPP.

Acesta a adăugat: „Îi cunosc foarte bine deficitul în capacitatea de a evalua corespunzător o situație sau alta și, în consecință, nu am dat nicio importantă aberațiilor prezentate în față Comisiei de control SRI, până în momentul în care a început să vorbească despre trădare și trădători. Cât tupeu poate să aibă acest individ... El, care A TRĂDAT România fără nicio reținere, ne vorbește despre trădare, arată cu degetul către alțîi, îi dojenește precum lupul moralist. Am prezentat, în postările anterioare, ce și cum a trădat. Nu am să reiau în această postare afirmațiile deja cunoscute. Am să-i pun doar câteva întrebări pe care un prieten m-a rugat să i le adresez: Pentru că tot ne vorbiți de Iuda și de trădare, poate ne spuneți dacă ați dispus monitorizarea complexă a ofițerilor cu cele mai înalte funcții în armată, pornind de la Șeful Statului Major General, și continuând cu șefii statelor majore ale categoriilor de forțe armate, și nu numai. Dacă i-ați monitorizat pe aceștia și pe cei cu funcțiile cele mai importante în celelalte structuri componente ale Sistemului Național de Apărare, poate ne spuneți și cum ați valorificat informațiile culese în acest mod, și câte dosare pe siguranță națională s-au deschis la Parchetul General pe numele lor. De asemenea poate faceți precizări la solicitarea cui ați început acest demers și cui i-ați transmis informațiile respective. Suntem curioși, în același timp, să ne spuneți ce fel de informații ați transmis reprezentanților partenerului nostru strategic, inclusiv în cadrul întâlnirilor foarte dese cu aceștia în vilele de protocol sau în alte obiective ale SRI, și dacă, prin transmiterea acestora, a fost afectată în mod grav sau nu Siguranța Națională a României. Dacă nu va mai amintiți, rugați-l pe domnul George Maior, șeful și complicele dvs. să vă ajute... Hoțul strigă hoții! Iuda țipă că alții au săvârșit trădarea...”, a scris Dumitru Iliescu pe pagina sa de Facebook.

Șeful Forțelor Aeriene, schimbat pentru că s-a opus achiziționării rachetelor „Patriot”

Deși a evitat să ne spună care dintre șefii Armatei au fost vizați de monitorizările SRI dispuse de Florian Coldea, „pentru că sunt lucruri care țin de siguranța națională”, într-o postare pe Facebook, din 19 octombrie 2017, generalul Dumitru Iliescu atrăgea atenția asupra unui lucru extrem de grav: fostul șef al Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-locotenent Laurian Anastasof (foto) a fost eliberat din funcție pentru că nu a fost de acord cu achiziționarea rachetelor „Patriot”, la pachet cu 36 de avioane F-16.

Într-o postare în care îl critica pe ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, Dumitru Iliescu a menționat: „După ce România a convenit cu partenerul strategic să cumpere din Portugalia 12 avioane F-16, generalul Anastasof a insistat și a reușit să convingă factorii de decizie români, să mai cumpere încă 36 de avioane F-16, dar de dată această din SUA, bineînțeles conjugându-și eforturile cu cele ale Ambasadei SUA la București și nu numai. Nu așa fusese înțelegerea. Trebuia să achiziționăm acum ultramodernele avioane F-35. De ce s-a ajuns la această situație e lesne de înțeles, dar și ale cui interese erau promovate, de asemenea. Însă, cu toată „simpatia” lui față de americani, când s-a pus problema achiziționări, contra cost, a sistemului de rachete Patriot, generalul Anastasof a decis să nu se implice în susținerea acestui proiect. Era prea vizibilă mânăria și a decis să fie neutru, demonstrând că prin venele lui a mai rămas și ceva sânge românesc. Dar asta l-a costat funcția, americanii retrăgându-l imediat din poziția în care tot ei îl ajutaseră să promoveze”. Generalul-locotenent Laurian Anastasof a fost eliberat din funcția de șef al Statului Major al Forțelor Aeriene pe data de 13 octombrie 2017, prin ordin al ministrului Apărării Naţionale, Mihai Fifor.

