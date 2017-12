Fotbalistul român care a plecat cu mare tam-tam în străinătate se pregătește să revină în Liga I

Andrei Ivan, atacantul echipei Kuban Krasnodar, a declarat că ar putea să revină în fotbalul românesc, chiar la CS „U” Craiova, formație de la care a plecat în vară.





Andrei Ivan s-a transferat, în vară, de la CS „U” Craiova la Kuban Krasnodar, dar până acum n-a evoluat pentru gruparea rusă decât 18 minute în 3 partide. Întrebat dacă ia în calcul revenirea în fotbalul românesc, chiar la gruparea olteană, Ivan, accidentat timp de două luni, a dat de înțeles că n-ar fi exclusă această variantă.

„Nu am auzit nimic despre un asemenea transfer. În ulima perioadă m-am concetrat mai mult pe refacere decât pe ceea ce va fi din iarnă. Sunt bucuros că am revenit pe teren şi sunt complet refăcut, după aproape două luni de la oepraţie. Dacă cei de la Craiova mă vor şi conducătorii mei vor fi de acord, de ce nu? Dar asta vom vedea. Acum mă pregătesc pentru ultimele meciuri din acest an. Pe 14 decembrie vin în ţară şi voi fi prezent pe noul stadion la meciul cu CFR Cluj", a spus Ivan la Digi Sport.

