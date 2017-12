FIREA, LA COTROCENI… Asta, da, BOMBĂ ÎN PSD! Primele reacţii spun totul: „VOI VORBI CU FAMILIA…” News alert!

Primăria București a luat vineri, după incidente și proteste, decizia relocării Târgului de Crăciun ce trebuia să aibă loc în Piața Victoriei. Urmare incidentelor din piață, dar și declarațiilor făcute de diverși lideri politici, îl amintim aici pe premierul Mihai Tudose, Firea a precizat că așteaptă o ședință PSD în care să fie luată o decizie care să fie respectată de moți membrii partidului. În plus, aceasta a declarat că, în ciuda zvonurilor, nu are nici cea mai infimă intenție de a candida la președinția României.





”Cred că am luat o decizie înțeleaptă să relocăm acest târg, după violențele de sâmbătă, când unui bătrân i s-a spart arcada. Legile nu funcționează, e început de anarhie. Cei care au fost violenți au dreptate, cei care au încălcat legile au dreptate, asta nu e normal”, a declarat Firea.

În plus, primarul Bucureștiului a continuat atacul la adresa premierului Mihai Tudose și a anunțat că nu are de gând să candideze la prezidențiale, în 2019, și nici pentru șefia PSD.

Gabriela Firea respinge ideea unei candidaturi la președinția României

”Avem lideri politici care susțin acest lucru, mă refer la afirmațiile premierului, ale președintelui PNL care au spus că acest spațiu trebuie să fie rezervat pentru mitinguri ilegale. Regret că aceste stenograme au ajuns în presă.

Eu aștept o ședință în PSD în care să se ia o decizie care să fie respectată de noi toți. Nu am nici cea mai infimă intenție de a candida la președinția României, nu am nici cea mai vagă intenție de a mă înscrie la candidatura de preluare a partidului, dacă se va ajunge în această situație. Dacă va fi, voi vorbi cu familia doar pentru a mă înscrie la o nouă candidatură pentru Primăria București.”, a declarat Gabriela Firea, la Antena 3.

