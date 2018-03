FIICA Simonei Gherghe a ajuns deja VEDETĂ. Ana și-a ECLIPSAT celebra mamă în direct pe micul ecran - VIDEO

Fiica Simonei Gherghe tocmai a făcut un pas mare și a spus primul ei cuvânt, așa cum a anunțat chiar jurnalista, joi, pe rețeaua de socializare Instagram.

Ca în cazul oricărui copil, ambii părinți au stat cu sufletul la gură pentru a vedea ce va zice pentru prima dată micuța: „mama” sau „tata”? Simona Gherghe a dezvăluit pentru fanii ei că Ana Georgiana a spus „tata”, dar jurnalista nu are niciun motiv să se îngrijoreze.

În timpul unei ediții a emisiunii „Acces Direct”, prezentatoarea le-a arătat și telespectatorilor imaginile, iar, pentru câteva momente, fiica și-a eclipsat mama.

„Mama, da? Nu, glumesc, zice tata. O să spună şi mama la un moment dat. Mă laud şi eu cu ce am”, a glumit jurnalista.

