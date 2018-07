Femeie AGRESATĂ în trafic pentru că nu a ACORDAT PRIORITATE. VICTIMA a ajuns la SPITAL

O tânără din Sibiu a avut parte de cele mai terifiante momente din viața sa. În timp ce era la volan, pe un bulevard din Sibiu, femeia a fost agresată în trafic de un bărbat. Gesturile violente ale bărbatului au fost declanșate de fatul că femeia nu i-ar fi acordat prioritate.





Lu Knobloch a ajuns la spital în urma traumei, cu multiple leziuni și vânătăi, iar poliția îl caută acum pe agresor. Tânăra a povestit pe Facebook tot episodul.

"IERI (n.r. – vineri), pe la 14:30 MERG CU COPIII pana la (nr. un magazin). Vin dinspre Calea Dumbrăvii, sens giratoriu, intru pe MIHAI VITEAZU. În fața semaforului spre Calea Cișnădiei, lângă BANCĂ (nr. o mașină) îmi taie calea și se pune în fața mea la semafor. Semaforul fiind verde, îi fac semn la om să meargă înainte… Și se da jos o mini-matahală, îmi smulge ușa, mă înjură și urla la mine “cine te crezi să-mi tai mie calea?”… Repet, omul era ÎN FAȚA mea la semafor. Mă mai înjură o dată și merge la mașina lui. Semaforul e verde, îi fac dinou semn să meargă înainte, omul se da jos furios din mașină, smulge ușa mea, mă amenință că mă omoară, mă înjură și MĂ LOVEȘTE cu toată puterea PESTE FAȚĂ!!!! Apoi pleacă cu nonșalanță. Eu rămân acolo. O mamă cu doi copii în mașină. Ambele fete minim șocate. Ce să fac acum? M-am gândit ca o mamă – să duc copiii acasă. Apoi am sunat la urgență. Mi-am pierdut conștiența, am stat 11 ORE LA URGENȚĂ ca să fac toate investigatiile necesare: raze, CT, luni urmează RMN… Port guler. Am vânătăi. Am portiera stricată. Omul a plecat. Nonșalant.", a scris femeia, pe Facebook.

Poliția s-as autosesizat și a deschis o anchetă în acest caz.

