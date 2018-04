EXCLUSIV EvZ. TESTAMENTUL INTEGRAL al TRIPLULUI ASASIN de la Brașov! NEBUNIE PROGRESIVĂ sau PREMEDITAREA CRIMEI?

Așa cum Evenimentul Zilei a anunțat încă de ieri, Florin Mircea Buliga, criminalul din Brașov care și-a ucis în noaptea de luni spre marți soția și cei doi copii ținea un fel de Jurnal, însemnări zilnice pe agende vechi, depozitate în biroul său din Centrul Vechi din orașul de sub Tâmpa.





Astăzi prezint un nou fragment, intitulat ”Un fel de testament”, un document început încă din 8 martie 2018, cu aproape 20 de zile înainte de oribila triplă crimă.

EXCLUSIV. JURNALUL TRIPLULUI ASASIN. Care au fost PRIMELE GÂNDURI ale CRIMINALULUI după ce și-a MĂCELĂRIT SOȚIA și cei doi COPII

/>

Ca și la filele de Jurnal transcrise ieri, fac mențiunea că documentul urmează a fi expertizat pentru a se vedea dacă e scris de Florin Buliga și va face parte și din actele ce vor ajuta la expertizarea sa psihiatrică, obligatorie în cazurile de omor de acest tip.

Tripla crimă de la Brașov. Cum au ascultat cei doi copii spovedania tatălui care i-a ucis. Religiile fast-food

Documentul a fost redactat între 8 și 19 martie, pe parcursul său cititorul observând cum starea mentală a celui care l-a scris se degradează de la o frază la alta. Un nebun? Sau un individ care și-a plănuit prin semne ale nebuniei scăparea de cea mai cumplită pedeapsă? Alții sunt chemați să facă lumină sub acest aspect.

Iată documentul:

8.03.2018

Un fel de testament

Mulțumesc lui Dumnezeu, Creatorul nostru, mulțumesc oamenilor prin care El a lucrat pentru transformarea mea.

Evenimentele din ultima perioadă, dar nu numai, m-au determinat să scriu aceste rânduri care poate vor fi sau nu citite de către vreunul dintre apropiații mei dragi. Am scris multe, dar mai ales despre bani și strategia de a dezvolta ceea ce a devenit încet, încet, proiectul vieții mele. Despre mine mai puțin. De ce am intitulat în felul acesta, scrisoarea mea? Testamentul de obicei se scrie atunci când simți că e nevoie să lași lucrurile ”pământești” într-o oarecare ordine, atunci când vei pleca din această viață. Fiecare își alege momentul sau poate nu, dar când omul simte că i-a venit ”vremea”, dacă are puțină conștiință se va gândi ce lasă în urma lui, material și emoțional.

Când trăiești în dependențe 30 de ani,

Dependență care îți rănește și închide sufletul

Și apoi îl descoperi pe Dumnezeu, care îți luminează ființa

Nu poți fi decât recunoscător pentru fiecare clipă

Mulțumesc!

În astfel de momente, îți faci un fel de ”evaluare”, care include mai multe aspecte, ce ai și ce n-ai. Ce-ai făcut și ce nu, pe cine ai rănit și pe cine ai aproape, etc. Totul este în funcție de cum ai ales să-ți trăiești viața si spre ce te-ai orientat până în acel moment. E mult de spus pe această temă, însă dacă voi avea timp voi scrie mai amănunțit despre perspectiva din care privesc eu aceste lucruri importante.

De ce mi-aș scrie un testament la vârsta de 44 de ani? Oamenii trăiesc mai mult. Și își doresc acest lucru. E ceva normal să ne bucurăm, să fim fericiți și acest lucru să se petreacă o perioadă cât mai lungă. Dar OARE chiar trăim așa? Oare chiar așa stau lucrurile? Oare ne îndreptăm spr direcția pentru care am venit ca ființe de lumină pe acest Pământ? Sau dacă nu suntem ființe de lumină, ce suntem? Un bun prieten îmi spunea că nu suntem decât apă, pământ și puțin căcat.

NIMIC întâmplător... chiar este adevărat (emoticon smiley desenat n.n.)

Noi însă avem DARUL de a ALEGE

9.03.2018

O bună parte din existența mea, am petrecut-o sub imperiul unui gând ascuns, precum că voi muri la vârsta de maxim 38 de ani, vârstă la care a decedat și mama mea, eu atunci având vârsta de 14 ani și 6 luni (20 sept 1988). Cifra 6 a avut o semnificație aparte pentru mine. Data nașterii, numărul cifrelor din numele meu și altele, am corelat de multe ori cifra 6 cu diferite întâmplări din viață. Linia vieții din palma mea stângă a fost un fel de enigmă pentru cei care au încercat să ”citească” în ea.

Acuma spre exemplu la 44 de ani, gândesc că mi-a venit ”sorocul”, 38 ani + 6 = 44 (emoticon smiley n.n.)

Fiul meu are 13 ani și 6 luni... Toate acestea bineînțeles că sunt în mintea mea și pot fi simple închipuiri, poate voi mai trăi încă 44 de ani, poate nici o zi, ce știu eu, nu știu nimic.

Nu aceste calcule m-au determinat să scriu... sau mai bine zis ele au avut o contribuție, însă una mai mică.

Testament zilnic

12.03.2018

Nu te-am uitat, doar am luat o mică pauză, pauză în care am avut iarăși de învățat alte chestiuni legate de percepție, de planuri (sic) etc.

Testamentul zilnic poate fi doar un jurnal în cazul meu însă, pot să zic că a fost determinat de ”reînvățarea” mea care a început în 1 ianuarie 2017. A fost ziua din care nu am mai băut alcool, până în momentul de față.

Este mult de povestit despre ”EU” și alcool, practic toată viața mi-a fost marcată de acest ”prieten”, într-un fel sau altul. Probabil voi scrie destul despre bătălia asta, nu știu însă dacă îmi permite TIMPUL (emoticon smiley n.n.) să fac acest lucru.

Pot spune că în DEC 2011 m-am autodiagnosticat ca fiind alcoolic, acest lucru l-am făcut după ce am citit propriul meu forum pe net (ALCOOLHELP). În felul ăsta am descoperit cu mare bucurie că sunt mulți alții fix ca mine. De atunci a început procesul meu de recuperare și transformare.

De atunci încă din DEC 2011 am citit și reținut importanța lui AZI. Am reținut doar că este esențial într-o existență abstinența, nu știam ce înseamnă, cum se face, de altfel într-un fel eram convins că am înțeles și știu. Asta mi-a creat o (neinteligibil n.n.) care m-a ținut captiv încă 6 ani de alcoolism activ. 6 ani în care am ignorat multe, dar acest AZI ACUM, prezentul adică a fost cel la care am pus o limită gravă astfel încât am stat departe de mine, de Dumnezeu sau Puterea Superioară, cum vrea fiecare să-l denumească pe Creator.

13.03.2018

Pagina 1 din 2 12