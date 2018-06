Elena Udrea A ALES NUMELE FETIȚEI SALE. Simbolistică biblică puternică. „A fost ca o revelaţie” Exclusiv EVZ

Poate cel mai emoţionant moment pentru Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, a fost alegerea numelor fetiţei lor care va veni pe lume peste câteva luni. Povestea alegerii numelor nu este una superficială, din contră, Elena Udrea a avut grijă să dea însemnătate aparte când s-a gândit la Eva şi Maria.





Iată ce ne-a declarat fostul ministru Elena Udrea, stabilită în Costa Rica despre alegerea numelui EVA MARIA

"Am vrut să ţin secret încă o perioadă numele, dar Adrian este foarte nerăbdător cu privire la tot ceea ce ţine de copil. În plus, familiile şi toti prietenii îl ştiu, aşa că s-a aflat mai devreme. Ne-a luat ceva timp să ne decidem, nu mă gândisem niciodată în mod serios cum ar fi dacă as avea un copil, ce nume i-aş pune dacă ar fi fetiţă.

De ce MARIA

Primul pe care l-am ales şi am convenit cu Adrian imediat asupra lui, a fost Maria. Mai ales după ce am pierdut unul din gemeni, m-am rugat mult Sfintei Fecioare să îl păstrez pe acesta şi am promis ca o să îi poarte numele, dacă va fi fată. În plus, mama e Maria şi cum este prima ei nepoată, e o bucurie în plus pentru ea", a mărturisit Elena Udrea

Însemnătatea celui de-al doilea prenume EVA

"Pe urmă, am cautat un al doilea prenume care să i se potrivească alături de celălalt. A fost ca o revelaţie când am pronunţat Alexandrov Eva Maria. Ambele sunt biblice şi, prin cele care le-au purtat, au semnificţia Femeii absolute: de la prima femeie pe Pământ, Eva, cu păcatul originar la Maria, fecioara sfântă, mama Celui care a şters păcatele tuturor prin sacrificiul Lui, Iisus Hristos.

Aşa că am rămas la Alexandrov Eva Maria, chiar dacă ulterior Adrian venise şi cu alte variante, frumoase de asemenea, dar care nu spuneau nimic.

Iubesc numele acesta şi îi doresc Evei Maria să trăiască în puterea numelui", a mărturisit Elena Udrea.

