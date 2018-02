DRAMĂ în FOTBAL. NIMENI nu vrea RAPID

Licitaţia publică cu strigare pentru vânzarea mărcilor, culorilor şi trofeelor clubului de fotbal Rapid, care a avut ca sumă de pornire 1,7 milioane de euro plus TVA, nu a avut loc vineri deoarece nu s-a prezentat nimeni interesat să cumpere la acest preţ, a declarat, p, lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea.





De asemenea, el a precizat că nimeni nu a trimis nicio ofertă scrisă, deşi în anunţul licitaţiei pentru FC Rapid se menţionase că se pot face avansa sume şi sub preţul de pornire al licitaţiei. "Nu s-a prezentat nimeni nici la cea de-a cincea licitaţie. Nu dă nimeni 1,7 milioane de euro, e foarte mult. Şi nici nu a venit nicio ofertă scrisă. Că şi dacă propunea cineva 200.000 de euro nu cred că accepta Adunarea Generală a creditorilor. Dar lucrurile se vor rezolva până la urmă. Nu se poate continua la nesfârşit aşa. Creditorul majoritar (n.r. - Valerii Moraru) cred că va înţelege să lase preţul de pornire la valoarea iniţială, cea de 400 şi ceva de mii de euro plus TVA. Pentru că iată, dacă ţinem preţul sus nu vine nimeni", a spus Florea pentru Agerpres. Lichidatorul judiciar susţine că evaluarea iniţială de 406.000 de euro plus TVA, respinsă de creditorul majoritar, a fost cea corectă. El a dat exemplul clubului Dinamo, aflat în Liga I, care poate fi achiziţionat acum cu 4 milioane de euro. "Preţul corect al mărcilor FC Rapid este 400.000 de euro. Ca dovadă să ne uităm la Dinamo, club care înţeleg că poate fi cumpărat acum cu 4 milioane de euro. Păi de ce să dai tu, ca şi cumpărător, 1,7 milioane, care cu TVA te duce peste 2 milioane, pe FC Rapid? Când poţi să mai pui 2 milioane şi iei Dinamo, club cu jucători valoroşi în lot, care va avea stadion nou cât de curând... şi nu mai zic că Dinamo e în Liga I, deci are garantat anual vreo 2 milioane de euro numai din drepturile TV. Poate că istoric vorbind Rapid e peste Dinamo, dar în momentul de faţă nu e. De asta spun că evaluarea iniţială de 400.000 de euro e cea corectă", a explicat Florea. El a adăugat că va avea o întâlnire cu creditorii în care să le propună să scadă preţul de pornire al licitaţiei. "O nouă licitaţie nu mai organizez acum. Săptămâna viitoare voi organiza o Adunare Generală în care o să le propun să scădem preţul. Sper că şi-au dat seama şi creditorii după 5 licitaţii că nu dă nimeni 1,7 milioane de euro. Şi în funcţie de ce decid ei voi stabili pasul următor", a precizat Mihai Florea. Lichidatorul judiciar al FC Rapid SA a organizat până în prezent cinci licitaţii pentru vânzarea mărcilor, culorilor şi trofeelor clubului de fotbal după cum urmează: 10 noiembrie 2017 - preţ de pornire 3,4 milioane euro + TVA, 23 noiembrie 2017 - 3,06 milioane de euro + TVA, 15 decembrie 2017 - 2,754 milioane de euro + TVA, 12 ianuarie 2018 - 1,7 milioane de euro + TVA şi 9 februarie 2018 - 1,7 milioane de euro + TVA. La niciuna dintre acestea nu s-a prezentat vreun cumpărător. De la prima licitaţie şi până în prezent, Asociaţia Sportivă Academia Rapid Bucureşti a fost singura care s-a arătat interesată de achiziţionarea mărcilor şi trofeelor FC Rapid, dar a refuzat să participe considerând preţul de pornire mult prea ridicat. Adunarea Generală a Creditorilor a stabilit în şedinţa sa din 26 octombrie 2017 ca preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea mărcilor şi culorilor echipei giuleştene să fie de 3,4 milioane de euro plus TVA. Iniţial, o firmă specializată în evaluare stabilise ca preţ de pornire 406.000 de euro plus TVA, sumă respinsă de creditorul majoritar. Academia Rapid Bucureşti, echipă înfiinţată anul acesta prin asociere cu Primăria Sectorului 1, care a obţinut prin închiriere dreptul de folosinţă a mărcii, culorilor şi siglei FC Rapid de la societatea SC FC Rapid SA, aflată în lichidare, evoluează în prezent în Liga a IV-a. Gruparea de fotbal Rapid a intrat în procedură de insolvenţă în 7 decembrie 2012, iar la 13 iunie 2016 Tribunalul Bucureşti a dispus intrarea în faliment şi dizolvarea societăţii. Suma totală a datoriilor clubului aflat în proprietatea omului de afaceri Valerii Moraru era de 17.754.712 lei, aproximativ 4 milioane de euro. Conform legii, lichidatorul trebuie să scoată la licitaţie sigla, culorile şi mărcile FC Rapid. După declararea falimentului, echipa de fotbal FC Rapid a fost exclusă în vara anului 2016 din Liga I. În sezonul 2016-2017, în Liga a V-a au activat două echipe care se doresc a fi continuatoarele echipei Rapid: AFC Rapid, asociaţie non-profit care a administrat clubul până în 2006 şi care deţine 0,25 la sută din acţiunile SC FC Rapid SA, şi Mişcarea CFR, echipă înfiinţată de sindicatul CFR şi Clubul Aristocratic Rapid. Dintre acestea, Mişcarea CFR s-a desfiinţat, iar AFC Rapid evoluează în prezent în Liga a IV-a alături de Academia Rapid.

