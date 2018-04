Dragnea a făcut DEZVĂLUIREA SERII. „România își mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim”. Guvernul a aprobat un MEMORANDUM!

Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim, a anunţat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea la Antena3.





”România își mută ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. A început deja procesul de mutare, a fost aprobat un memorandum. Noi practic ne prefăceam că ambasada era la Tel Aviv, practic toată activitatea era la Ierusalim”, a spus șeful PSD la Antena3.

"Acum ceva timp eu am spus că, din punctul meu de vedere, şi România, după anunţul administraţiei americane, trebuie să-şi mute ambasada din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. (...) Ieri, într-adevăr, informaţia a ieşit, Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate părea un lucru puţin important. Are o valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenit de mare în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români care trăiesc acolo, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană", a afirmat Dragnea, la Antena 3. UPDATE. Trump face MUTAREA SECOLULUI. Ierusalimul, RECUNOSCUT drept CAPITALĂ a Israelului. Prima REACȚIE a lui Netanyahu

Reamintim că președintele american Donald Trump anunța în decembrie 2017 că Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitală a statului Israel și că va muta acolo ambasada SUA.

„Preşedinții americani au refuzat să mute Ambasada Statelor Unite la Ierusalim şi să îl recunoască drept capitală a Israelului, considerând că amânările vor contribui la avansarea procesului de pace. După 20 de ani, constat că nu ne apropiem de obţinerea păcii.

Am decis că este timpul să recunoaștem Ierusalimul drept Capitală a Israelului. Consider că această decizie este atât în interesul Statelor Unite ale Americii, cât și în interesul Israelului și ca va face bine procesului de pace israeliano-palestinian. Este o țară liberă și democratică, ce are dreptul să-și aleagă singură capitala.

Ierusalimul nu este doar centrul a trei religii, ci și capitala uneia dintre cele mai importante democrații a Lumii.

Nu este nici mai mult nici mai puțin decât a recunoaște o realitate. Am cerut Departamentului de Stat să înceapă procedurile pentru mutarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim”, declara Trump.

