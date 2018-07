Dezvăluiri care CUTREMURĂ justiția din România! Vâlcov: „Kovesi M-A PUS SĂ SEMNEZ!”

Consilierul premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a făcut vineri seara dezvăluiri care cutremură justiția din România.





Vâlcov a declarat la România Tv că fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi i-a cerut personal să semneze recunoașterea faptei de trafic de influenţă, în schimbul unei pedepse de trei ani cu suspendare.

Consilierul premierului a precizat, vineri seara, că nu-și asumă recunoașterea pe care a semnat-o.

„Recunoașterea mea, că s-a spus la un moment dat că eu am dat o recunoaștere, este făcută de procuror cu avocat. Semnată (de Darius Vâlcov - n.r.), dar făcută de cei doi. (...) Am urcat la zeiță, la Nefertiti pentru a mi se spune că trebuie să semnez”, a sdeclarat Darius Vâlcov la România TV.

Întrebat dacă a fost la Laura Codruța Kovesi, Vâlcov a precizat: „Bineînțeles! În timpul în care am fost la... Procurorul mi-a spus foarte clar: Domnule, eu am o problemă. Soția mea, notar fiind, a luat 200.000 de euro de la o persoană pe care eu am avut-o inculpat. Persoana nu mai e inclupată acum, dar mie mi s-a spus foarte clar: Cei 200.000 de euro care i-a luat soția mea ca notar nu avea cum să-i ia soția în același timp în care eu anchetam pe celălalt și dacă nu rezolv problema cu tine capra se mută”, a dezvăluit Vâlcov.

În ceea ce privește recunoașterea pe care a semnat-o, consilierul premierului a subliniat:

„În momentul în care te bagă o zi la închisoare faci orice. Nu aș dori numănui să ajungă acolo. Da...”, a mai spus Darius Vâlcov, care a confirmat astfel Laura Codruța Kovesi i-a cerut să semnze recunoașterea.

