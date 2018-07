DESCINDERI la DNA, după anunțul celor 300 de dosare privind magistrați! Verificările vizează dosarele făcute în mandatele lui Kovesi

Direcția Națională Anticorupție primește o lovitură dură de la Inspecția judiciară, care a demarat un control tematic amplu, în cadrul căruia se vor verifica dosarele pe care parchetul anticorupție le are în lucru.





Ancheta vizează judecătorii sau procurorii care se ocupă de dosarele aflate în desfășurare și vine, după ce Lumea justiției a publicat pasaje din proiectul de management pentru șefia DNA al procurorului șef adjunct al DNA Marius Iacob, în care a precizat că în DNA există aproximativ 300 de cauze în care sunt cercetați magistrați.

Totodată, verificările Inspecției Judiciare (IJ) vor viza și judecătorii care au soluționat dosare ale DNA în aceeași perioadă în care erau cercetați penal de procurorii anticorupție. Măsurăa a fost luată, cel mai probabil după ce, chiar Marius Iacob a opinat că Serviciul pentru combaterea infracțiunilor în justiție din DNA trebuie desființat, fiind conștient de faptul că Secția s-a transformat într-un instrument de șantaj la judecatori, scrie Luju.ro .

Inspecția Judiciară a anunțat pe 30 iulie 2018 că verificările vor fi efectuate atât la Direcția de Inspecție pentru judecători, cât și de Direcția de inspecție pentru procurori și vizeaza perioada 1 ianuarie 2014 – 30 iulie 2018.

Lumea Justiției notează că perioada coincide cu cea în care DNA a fost condusă de Laura Codruța Kovesi, care a fost revocată din funcție pe 4 iulie 2018.

Rezultatele verificărilor vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) până la 5 noiembrie 2018:

„Inspectia Judiciara, prin inspectorii de la Directiile de inspectie judiciara pentru procurori si, respectiv, judecatori, va efectua in perioada 1 august - 1 octombrie 2018 un control tematic comun privind respectarea principiilor generale care guverneaza activitatea Autoritatii Judecatoresti in cauzele de competenta Directiei Nationale Anticoruptie vizand magistrati sau in legatura cu acestea. Verificarile vizeaza perioada 1 ianuarie 2014 - 30 iulie 2018. Raportul va fi inaintat Consiliului Superior al Magistraturii pana la 5 noiembrie 2018.”, se arată în comunicatul IJ.

Pagina 1 din 1