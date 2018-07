Raluca Bădulescu este unul dintre cele mai controversate personaje din lumea mondenă. S-a remarcat prin stilul ei vestimentar și prin atitudinea nonconformistă, dar în special prin expunerea vieții ei din highlife-ul bucureștean. În prezent, numele Ralucăi este vehiculat în dosarul „Droguri pentru VIP-uri”, anchetatorii de la DIICOT chemând-o pe vedeta Kanal D să dea declarații despre consum, consumatori și dealeri de stupefiante de mare risc.





Cu puțin timp în urmă, jurata de la „Bravo, ai stil!” a acordat un interviu exclusiv pentru EVZ, în care a făcut mărturisiri despre viața ei, felul ei de a fi, familie și prieteni. În stilul ei caracteristic, diva blondă a povestit cu o sinceritate uluitoare despre momentele din viața ei în care nu avea bani nici de țigări, cât și despre respectul pe care îl poartă părinților ei. Mai mult, Raluca Bădulescu a dezvăluit și faptul că a fost profesoară la un liceu.

- Ești cel mai popular personaj din lumea mondenă, ești omul pe care îl îndrăgește toată lumea. Până și fostul soț ți-a rămas prieten. Cum faci? Trebuie să recunoști și tu că performanța de a fi atât de populară este greu de atins.

- Nu știu... Eu sunt foarte măgulită de aceste complimente. Uite, chiar și în trafic, când sunt în mașină și opresc la semafor, sunt persoane care mă salută, îmi fac cu mâna, mă întreabă ce fac, îmi spun „Bravo, ai stil!”, mă întreaba despre colegi. Sunt foarte fericită, pentru ca eu chiar așa sunt în realitate. Nu vreau să spună cineva „Uite, te-am văzut undeva și mi-a fost jenă să vin la tine să te întreb ceva”. Toți oamenii să vina la mine, cu încredere.

- Ai terminat Facultatea de Litere. Ce te-a îndemnat?

- Nu mi-a plăcut matematica. Am terminat Liceul „Sfântul Sava”, la profil uman. Până în clasa a X-a am fost la Mate-Fizica, dar am dat treapta a II-a, secția Uman. Neplăcându-mi matematica, am dat la Facultatea de Litere, la Universitate, la Engleză-Română. Sunt profesoară de Engleză și de Română, am profesat doar trei luni. Meseria de profesor nu a fost pentru mine!

- Te tragi dintr-o familie bună, cu o situație financiară bună și te-am văzut mereu cu bijuterii și haine create de mari designeri. Ai avut și perioade în care nu ai avut bani? Ai experimentat și latura mai puțin roz a vieții?

- Toată lumea a trecut prin asemenea perioade. Este adevărat că m-am bucurat toată viața de ajutorul părinților mei. Le mulțumesc pentru asta, îi iubesc din tot sufletul și îmi doresc să fie mereu sănătoși. Nu aș putea să le fiu vreodată nerecunoscătoare. Sunt părinți minunați, m-au înțeles în toate perioadele vieții, inclusiv acelea mai zvăpăiate prin care am trecut. Dar da, ca orice om, am avut și perioade în care îmi număram banii de benzină sau de țigări. Asemenea perioade te învață să apreciezi binele.

