Judecătoarea Dana Gîrbovan: „GRAVITATEA celor prevăzute în acest PROTOCOL este CUTREMURĂTOARE”

Judecătoarea Dana Gîrbovan a explicat punctual ceea ce prevede protocolul recent desecretizat între SRI şi Parchetul General şi cât de grav este tot ceea ce prevede el. Mai mult, aceasta constată că până şi Securitatea comunistă avea anumite limite. În plus, Gîrbovan a subliniat că acest Protocol le-a dat celor de la SRI puteri nelimitate.





"Protocolul din 2009 dintre Parchetul General si SRI incalca normele constitutionale si internationale de baza privind statul de drept, democratia, separatia puterilor, independenta justitiei si respectarea drepturilor omului

Aceasta e concluzia la care ajungi citind cu atentie Protocolul din 2009 semnat intre Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii.

Gravitatea celor prevazute in acest Protocol sunt cutremuratoare pentru orice persoana, chiar cu minime studii juridice si notiuni elementare despre stat de drept.

1. Protocolul a extins competentele de cercetare penala ale SRI-ului chiar dincolo de cele pe care le avea fosta Securitate comunista

Reiterz faptul ca in perioada comunista Securitatea avea o directie speciala de anchete penale, care insa avea competenta de ancheta doar la infractiunile ce, la acea vreme, tineau de siguranta nationala (pe langa spionaj, tradare, sabotaj etc. era inclusa si trecerea frontierei si altele asemenea, care se considerau ca submineau regimul). Asadar, pana si in comunism competenta Securitatii de a face ancheta penala era limitata. (...) Acest Protocol ne dezvaluie acum ca, ceea ce SRI-ului avea interzis expres prin lege sa faca inca din 1992, i s-a permis sa faca printr-un protocol secret din 2009, iar “permisiunea” i s-a dat tocmai de Ministerul Public, care e autoritatea constitutionala din stat responsabila cu “apararea ordinii de drept”.

Mai grav, daca in comunism Securitatea avea o arie limitativa de infractiuni prevazute in lege si legate de siguranta nationala pe care le putea cerceta, prin acest Protocol secret aria SRI-ului de ancheta penala a devenit practic nelimitata.

Astfel, art. 2 din Protocol prevede ca “partile coopereaza, potrivit competentelor si atributiilor prevazute de lege, in activitatea de valorificare a informatiilor din domeniul prevenirii si combaterii infractiunilor impotriva securitatii nationale, a actelor de terorism, infractiunilor ce au corespondent in amenitarile la adresa sigurantei nationale si a altor infractiuni grave, potrivit legii”.

In Codul penal exista un capitol cu infractiuni la adresa sigurantei nationale, precis delimitate.

Notiunile insa de “infractiuni ce au corespondent in amenitarile la adresa sigurantei nationale” si “infractiuni grave” sunt atat de largi incat includ orice tip de infractiune, pentru ca nu exista o definitie legala a acestora.

Daca in perioada comunista Securitatea avea un segment limitativ de infractiuni, stabilite prin lege (care era publica), pe care le putea investiga, dupa 2009, printr-un act secret, aria de ancheta penala a SRI-ului a devenit nelimitata.

2. Parchetele erau obligate sa dea rapoarte SRI-ului

Protocolul obliga procurorii sa trimita informari si sa dea rapoarte SRI-ului despre dosare in curs, in conditiile in care urmarirea penala este nepublica.

Astfel, art. 6 alin. (1) din Protocol prevede ca procurorii “comunica, in mod operativ, dar nu mai tarziu de 60 de zile, modul de valorificare a informatiilor si sesizarilor primite de la serviciu, referitoare la infractiunile prevazute in art. 2...”.

Cu alte cuvinte, un magistrat, asa cum legea prevede ca sunt procurorii, ajungea sa dea raport unui ofiter SRI de legatura ce facea el cu informatia primita.

Puterile pe care acest Protocol le aroga SRI-ului asupra procurorilor in activitatea de cercetare penala implica o intruziune pe caz mai mare chiar decat cea permisa procurorului-ierarhic asupra procurorului din subordine.

Constitutia spune ca procurorii isi desfasoara activitatea conform principiului subordonarii ierarhice, iar aceasta se manifesta practic prin aceea ca procurorul ierarhic poate confirma/infirma solutii, insa in nici un caz nu poate interveni peste un procuror in ancheta.

