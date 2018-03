Dan Tăpălagă, dat în judecată din cauza „informaţiilor false şi manipulatorii”. O casa de avocatură din SUA este pe urmele sale

Reprezentanţii casei de avocatură LATHAM & WATKINS LLP au transmis că fostul editor coordonator al site-ului hotnews.ro, Dan Tapalaga, a fost acţionat în judecată din cauza faptului că informaţiile sale despre lobbystul Elliott Broidy nu ar respecta adevărul.





„Stimata Doamna/Stimate Domn,

In ultima perioada site-ul hotnews.ro si fostul sau Editor Coordonator si reporter Dan Tapalaga, au publicat o serie de articole defaimatoare despre Dl. Elliott Broidy, aparute atat in Romania, dar si in afara Romaniei. Aceste articole recente si afirmatiile subsecvente contin in acelasi timp informatii gresite, false, manipulatorii, precum si omisiuni grave, intr-o maniera ce pare realizata cu obiectivul de a-i afecta D-lui Broidy reputatia.

Suntem extrem de preocupati de aceste atacuri repetate si bazate pe falsuri impotriva clientului nostru. In aceeasi masura, clientul nostru este preocupat de efectele acestor articole asupra securitatii nationale ale tarii dvs., Romania, si de motivele publicarii afirmatiilor false si defaimatoare.

In lumina celor de mai sus, dl. Broidy a initiat procedurile legale impotriva hotnews.ro si a dl. Tapalaga in asa fel incat partile implicate sa fie responsabilizate pentru actiunile lor. Dl. Broidy va continua cu aceeasi determinare sa se apere, atat ca persoana, cat si afacerile domniei sale, prin toate mijloacele legale posibile impotriva tuturor atacurilor false si defaimatoare, cu atat mai mult atunci cand acestea pot genera pierderi pe o scara mai larga.

Matthew S. Salerno

LATHAM & WATKINS LLP

885 Third Avenue

New York, NY 10022-4834

Direct Dial: +1.212.906.4738

Fax: +1.212.751.4864

Email: matthew.salerno@lw.com

http://www.lw.com”, se arată în comunicatul casei de avocatură din New York (SUA).

La 11 martie 2018, evz.ro amintea că Elliott Broidy, care care i-a invitat pe Liviu Dragnea şi pe Sorin Grindeanu la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, era în război cu Guvernul din Qatar și postul de televiziune Al-Jazeera, care a anunţat că el este suspectat de lobby pentru o bancă din Rusia, în ciuda interdicţiilor. Elliott Broidy acuză campanii de știri false împotriva sa. “Al-Jazeera, braţul propagandei finanţată de statul Qatar, a publicat ieri o poveste defăimătoare şi complet falsă, pe baza unor documente demonstrabil false. Acest articol este cea mai recentă dovadă a activităţii vătămătoare a Qatarului împotriva mea, ca răspuns la munca pe care o desfăşor pentru a demasca sponsorizarea terorismului de către Qatar şi jocul dublu pe care îl face faţă de Statele Unite”, scrie Broidy pe Facebook.

Elliott Broidy are legături şi cu România, fiind cel care i-a invitat, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului de învestire a preşedintelui Statelor Unite, pe liderul PSD Liviu Dragnea şi pe fostul premier Sorin Grindeanu la ceremonia de învestire a lui Donald Trump, din ianuarie 2017.

Broidy are şi o reprezentanţă a firmei sale, Circinus (cu activităţi în zona industriei de apărare), în România. Aceasta a semnat, în 1 februarie 2018, un acord de parteneriat cu Romarm (compania naţională de stat, aflată în subordinea ministerului Economiei), în baza căruia vor dezvolta tehnologii militare de vârf şi vor promova tehnologiile către ceilalţi clienţi. La semnarea acordului au fost prezenţi ministrul Apărării Nationale Mihai Fifor, ministrul Economiei Dănuţ Andruşca şi ambasadorul SUA, Hans Klemm, informează Mediafax.

Omul de afaceri, fost vicepreşedinte al Comitetului de strângere de fonduri pentru victoria candidatului la preşedinţia SUA, Donald Trump, acuză Qatarul că a încercat să acapareze mai multe structuri media pentru a distribui informaţia pe care o cataloghează falsă.

