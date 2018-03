„Unii îl doreau prim-ministru pe Dâncu, Dragnea se dorea pe el, iar Iohannis îl dorea pe Cioloş” Interviul de la Belgrad

Potrivit afirmațiilor fostului deputat, SRI și DNA s-au implicat atât în alegerile prezidențiale cât și în schimbarea Guvernului Victor Ponta. Fiecare grupare avea un favorit pentru a ocupa Palatul Victoria, dar a câștigat „ambasada”. Legat de alegerile pentru Primăria Capitalei, Sebastian Ghiță spune că Binomul a schimbat atâția favoriți încât a scăpat frâiele electorale.





Ion Cristoiu: Florian Coldea ar putea spune, el fiind mesianic, că de fapt acolo era un județ corupt și că el și-a propus, de dragul acestei lupte împotriva corupției, să spargă județul.

Sebastian Ghiță: Și când o să audă înregistrări cu oamenii lui făcând afaceri, mișcând bugete, obligând constructori să le facă vile, asfaltând drumuri, ce-o să mai zică domnul Coldea?

- Deci lucrătorii ăștia erau și ei cu parandărăt.

- De ce credeți că le-am zis „baronii DNA”? Că ei deveniseră baroni în locul baronilor. Ei nu i-au arestat pe baroni de grija anticorupției, i-au arestat pe baroni ca să fure ei mai mult.

- Am găsit, documentându-mă și am să citez. Un domn Daniel Florea spune în 30 ianuarie 2017 că la sfârșitul lui 2015, Codruța Kovesi s-a întâlnit la Prahova, comuna Strâjnicu, cu procurorul Marius Iacob, cu conducerea DNA Ploiești, cu colonelul Sabin Iancu, pentru operațiunea dumneavoastră. Nu înțeleg.

- A existat acest zvon în Ploiești, dar nu am elemente concrete.

- Am să vă întreb un lucru. 17 februarie 2015, primul dosar. Consider că e un moment crucial pentru dumneavoastră. Ați presimțit că se întâmpla ceva? Simțeați în jurul dumneavoastră pregătirea?

- Aflasem și eu că se pregătea acest lucru.

- Și erați pregătit?

- Nu eram pregătit să văd ce am văzut. Hârtii... Aflasem că urma să fiu chemat la procuratură, nu credeam că voi fi pus sub control judiciar, că nu voi fi lăsat să plec din țară.

- Pe Onea și Negulescu îi știați înainte?

- Negulescu nu cred că era atunci acolo. Dar totuși, dacă vă uitați, multe din probele din dosare, din audieri, discuțiile cu martorii, le făcea acest Negulescu de la un alt parchet, și ducea probele la DNA și totul era o încălcare de legi și proceduri.

- Au urmat în rafale, dosarele. Cinci aveți?

- Cinci, șase. I-ați auzit pe Onea și pe Negulescu: „îi facem și lui Ghiță ca lui Udrea. Îl paradim, îi cerem de șase ori ridicarea imunității, îi facem dosare și pentru furt rufe de pe sârmă, și pentru viol; îi facem dosare până când o să-l îngenunchem”.

- Vă dă control judiciar.

- Nu au putut să mă aresteze, pentru că eram parlamentar.

- De-abia pe 23 martie 2016 are loc asaltul, când cere într-un nou dosar ridicarea imunității. Ce s-a întâmplat?

- După ce am strâns mai multe date și elemente despre ce se întâmpla și după ce acest Portcoală a început să povestească în stânga și în dreapta, în tot orașul, că s-a înțeles cu ăștia de la București, „cu doamna K, că sus, s-a luat decizia, și gata, Ghiță e mort viu, dar el nu știe, în după săptămâni e terminat”... doar l-ați auzit.

- Apoi s-a hotărât o nouă etapă.

- Îl auzeam și eu. Se îmbăta prin baruri, prin restaurante. Eu, totuși, m-am născut în orașul acela, am trăit acolo, mă plăceau oamenii, m-am purtat bine cu toată lumea, și îmi spuneau toți ce vorbește năstrușnicul ăsta. Și atunci, sigur că, nefiind chiar naiv, în Comisia lui Coldea, altora leam spus că nu e ok ce se petrece acolo, că falsifică probe. Și a ieșit și un mic conflict cu reproșuri, cu presiuni. Să se ducă Ponta să își dea demisia, să se ducă să se înțeleagă cu Iohannis. Eu i-am spus, domnul Coldea, sau Florine, dacă tu crezi că ne-au crescut copiii împreună - și ai mei, și ai tăi și-ai lui Ponta – și tu crezi că ești un mare jucător sau ți se pare că în felul ăsta tu poți să îmi zici mie toarnă-l pe Ponta că tu scapi și te pui bine cu președintele, și înțelege că Ponta trebuie să plece, te înșeli amarnic. Înseamnă că nu mă cunoști deloc. Tu poți să îmi ceri mie multe lucruri. Și poate că am făcut de-a lungul vieții multe lucruri împreună, dar sigur nu poți să mă lași să mă duc acasă, să mă uit la băieții mei care au stat bot în bot cu Irina a lui Ponta opt ani și eu să îi torn tatăl și să le fac rău. Eu asta nu pot. Și pentru ce? Pentru o joacă politică? Ce nu vă ajunge? Ce lume nu vă mai încape? Ce bani, ce puteri? Ca să justifice ca să mă omor eu pe mine ca om.

- Am văzut operațiunea împotriva dumneavoastră pentru a ajunge la Ponta, în 2015. Ajunsese Klaus Iohannis președinte. Dumneavoastră ați spus undeva că sistemul voia să-i dea lui Iohanis „Guvernul Meu”. Ce se înțelege prin „Guvernul Meu”? (...) Că majoritatea era PSD-istă. De ce voiau să-l scoată pe Ponta, ce-i deranja?

- Pentru că totuși, dacă vă aduceți aminte, PSD și Ponta jucau destul de abil politic și economic. Televiziunile și presa liberă reușeau să pună toate aceste lucruri într-o lumină bună și contracarau cealaltă parte a presei care făcea propagandă neagră de dimineața până seara.

- Dar de ce pe Ponta? Căci guvernul tot PSD rămânea? De ce era țintă Ponta?

- Pentru că Ponta nu îi asculta și pentru că președintele pe de o parte, Coldea pe de altă parte și alții pe de altă parte, își doreau postul acela de prim-ministru. Mulți bani și multă putere, acolo. - Își doreau poate un om de-al lor.

- Da. Cred că îl doreau prim-ministru unii pe Dâncu, Dragnea se dorea pe el, Iohanis îl dorea, așa cum voia ambasada, pe Cioloș. Fiecare avea jocul lui. Și din acest joc s-a întâmplat ce s-a întâmplat în anul acela.

„Cred că Coldea cu domnul Dâncu au o relaţie foarte bună”

- Cum ați comentat atunci plecarea lui Ponta? A fost forțat?

- Încă din martie slujitorii ăștia mici de la DNA Ploiești îmi dăduseră control judiciar, ca eu să nu mai pot vorbi cu Ponta nici direct nici indirect, și de aceea îmi și pare rău că nu am fost lângă el să îl ajut cu ce idei mai primisem, cu ce experiență câștigasem. Cert este că Ponta singur și influențat în diverse feluri de Gabi Oprea, de Dragnea, de alții, de zvonuri, pur și simplu, a hotărât să cedeze. Dar știți că era propus spre „tăiere” cu mult timp înainte. A fugit prin Turcia... A făcut și Ponta tot felul de năzdrăvănii, ca să îi pună în dificultate și să-i întârzie. Ponta a jucat foarte abil politic. Vă aduceți aminte că acea cedare de guvern pentru un an a însemnat o capcană. Au venit nimeni de nicăieri, „ministrul zero”, „cumințenia pământului”, Cioloș și nu au făcut nimic.

- Coldea l-ar fi vrut pe Dâncu sau pe Cioloș?

- Cred că Coldea cu domnul Dâncu au o relație foarte bună, sunt foarte buni prieteni.

- Și în ecuația aceasta Dragnea de ce juca? Voia și el.

- În acea bătălie Dragnea a fost convins să pună la dispoziție majoritatea din Parlament, Dâncu își dorea să ajungă prim-ministru și a ajuns prim vice-prim-ministru, iar Iohannis a acceptat acest joc între PSD, PNL, USR și cine mai era în Parlament, cu condiția să fie protejatul Ambasadei SUA, domnul Cioloș, primministru. Ceea ce s-a și întâmplat.

- Cu un sprijin al PSD.

- Da. Îmi aduc aminte că ambasadorul Klemm, în mai multe zone, medii cu jurnaliști, nu e o chestiune secretă, a spus foarte clar „noi îl vrem pe Cioloș, eu îl vreau pe Cioloș, sper că Cioloș va ajunge prim-ministru”. Și și-au dorit și după alegerile parlamentare următoare să fie Cioloș prim-ministru, numai că nu s-a mai putut, că a luat PSD 50%.

- Și Liviu Dragnea cum a acceptat să nu aibă un premier de la PSD?

- Liviu Dragnea este un politician abil și știe când e loc să joace și când nu. A înțeles jocul lui Ponta și a acceptat să-i dea lui Iohannis și ăstora guvernul ca să le arate cât de pricepuți sunt la guvernare. Ăia au fost pricepuți la guvernare zero, iar PSD a luat după aceea 50% la ageleri.

