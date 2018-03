Cosma RENUNȚĂ la calitatea de martor protejat în cazul „Ghiță”: „Am fost OBLIGAT să dau DECLARAȚII FALSE!”

Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a renunțat, luni, la calitatea de martor cu identitate protejată în dosarul fostului deputat PSD, Sebastian Ghiță. Cosma a declarat, în fața instanței, că a avut această calitate ca urmare a presiunilor procurorilor de la DNA Ploiești.





Fostul deputat PSD a oferit detalii despre cum procurorii DNA Ploiești ar fi făcut dosarele în baza unor declarații care nu ar fi fost reale, care ar fi fost puse în mărturiile date de unii martori sub acoperire. Fostul parlamentar a povestit, la Înalta Curte că aparatura de interceptare cu care i-a înregistrat pe procurorii DNA Ploiești ar fi confecționat-o singur.

„Făceam parte din același partid politic cu Sebastian Ghiță, iar în perioada 2012-2016 am făcut amandoi parte din Camera Deputaților”, a explicat fostul parlamentar in fața Înaltei Curți.

„Doresc să relatez astăzi (luni, n.r.), că eu în acest dosar am minim două calități. Am două calități, cea de martor cu identitate reală și cea de martor cu identitate protejată. Îmi doresc să renunț la cea din urmă și să ofer declarații doar în calitate de martor cu identitate reală. Statutul de martor cu identitate protejată mi-a fost impus de Mircea Negulescu. Acesta m-a obligat să dau declarații false despre Ghiță, amenințându-mă că-mi arestează familia. Am fost obligat să-mi asum mai multe identități acoperite pentru a obține Negulescu și Onea declarații false în dosarele lui Ghiță. Negulescu falsifică probe! La DNA Ploiești au măsluit împreună cu IJP Buzău toate testele poligraf. Renunț la calitatea de martor protejat în dosarele lui Ghiță pentru că a fost folosită de Onea și Negulescu pentru a mă obliga să dau declarații false”, a mai spus Vlad Cosma.

„Statutul de martor protejat mi-a fost impus de procurorul Negulescu fara ca eu sa solicit acest lucru. Nu ma refer la cererea prin care am solicitat acest statut care reprezenta o formalitate dictata de Negulescu. Dansul ne spunea ce sa facem. Solicitarea acestui statut a fost impusă. Eu in dosar am minimum doua calități: doua identitati protejate si vlad cosma. Nu mai stiu nume pt ca in ultimii doi ani am avut foarte multe. Doresc sa dau declaratii doar in calitate de martor cu identitate reala. Motivul pt care identitatea a fost impusă a fost pentru ca eu nu Cunoșteam elementele scrise. Ce scrie in declaratii erau lucruri de care eu nu aveam cunoștința. Nu am vrut sa semnez minciuni cu numele meu”, a mai completat Cosma.

„În luna noiembrie 2015, am fost chemat la DNA Ploiești de Negulescu unde era si Lucian Onea. Am fost cu sora mea. De fata cu mine i s-a cerut surorii mele sa faca un denunț impotriva lui Sebastian Ghita si Liviu Tudose, pentru ca ea era notar si cei doi sunt clienții ei. Sigur știa ceva despre ei, in percepția celor doi procurori.

Sora mea a refuzat. Ei au spus ca i se poate conferi identitate de martor protejat. In consecință a fost amenințată. I s-a spus ca daca refuza va fi inculpata intr-un dosar penal ceea ce s-a întâmplat la doua săptămâni dupa, motivând ca dânșii vor redeschiderea unui dosar la ICCJ si au nevoie de declaratii pentru redeschiderea dosarului.

Pentruca sora mea a refuzat am fost chemat doar eu ulterior, in dec 2015 de cei doi. In acelasi timp se aflau la sediu Pavaleanu Marcel si Răzvan Alexe. Am asistat la negociere.

I se cerea lui Pavaleanu sa susțină un denunț formulat in prezenta cauza. El trebuia sa confirme ca a asistat la o discuție între dl Ispas si dl (neinteligibil) pe centura orașului Ploiești. Lucru pe care am fost si eu pus in mod nereal sa-l confirm într-una din cele cu identitate protejata”, a conchis fostul deputat PSD, Vlad Cosma.

