Consilierii o AVERTIZEAZĂ pe Theresa May: „Trump va CÂȘTIGA un nou mandat!”

Premierul britanic și-a periclitat relațiile cu Donald Trump în ultima perioadă: diplomații britanici o avertizează să își revizuiască atitudinea.





Acuzațiile de islamofobie ale lui May la adresa lui Trump, după ce acesta a redifuzat pe Twitter trei clipuri video cu atrocități săvârșite de islamiști, și disputele dintre cei doi legate de Ierusalim au dus la răcirea considerabilă a relațiilor dintre Washington și Londra.

Or, în condițiile ieșirii din UE, pierderea legăturii strategice cu Statele Unite s-ar putea dovedi fatală pentru Marea Britanie.

Mai mult, Londra ar trebui să se obișnuiască cu ideea că Trump are toate șansele să rămână la Casa Albă încă șapte ani de acum încolo și să creeze premisele unei colaborări de durată cu actuala administrație.

Consilierii lui May au avertizat-o pe șefa cabinetului britanic că sondajele de opinie, campania de presă împotriva lui Trump sau amenințările cu destituirea creează în mare măsură o imagine mincinoasă a realității, scrie The Daily Telegraph. Dimpotrivă, consideră experții de la Londra, Donald trump are toate șansele să fie reales în 2020.

Președintele american, care își va serba în curând un an de la instalare, dispune încă de o bază electorală solidă, asigură consilierii britanici. În plus, ei nu văd nici un concurent serios pentru Trump în tabăra Democrată: Bernie Sanders și Joe Biden vor avea în 2020 aproape 80 de ani, iar tânăra generație întârzie să se afirme pe plan național.

De altfel, Partidul Democrat se află într-o stare de haos,după înfrângerea neașteptată de acum un an, din care pare incapabil să-și revină.

Nu în ultimul rând, uriașa reformă fiscală recent promulgată, care a dus la reducerea drastică a taxelor în Statele Unite, va contribui la creșterea popularității lui Trump. Ca și „boom”-ul înregistrat de economia americană în ultimul an, ceea ce a dus la crearea a numeroase locuri de muncă.

Atât în timpul campaniei electorale, cât și după instalarea sa la Casa Albă, Donald Trump a promis Marii Britanii un acord economic bilateral „foarte, foarte puternic”, care să compenseze ieșirea din Uniunea Europeană.