Scene de COȘMAR la un concert hip-hop. Poliția a INTERVENIT de URGENȚĂ: ”S-a lovit cu CAPUL de PEREȚI„

Un organizator de spectacole, membru al asociaţiei ce gestionează Centrul Cultural „Urania Palace” din Cluj-Napoca, a trăit clipe de coșmar la un concert hip-hop. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unui concert al lui „Dragonu` AK 47”, bărbatul a trăit o experienţă terifiantă: în timp ce încerca să imobilizeze un spectator, aflat în delirium tremens – din pricina băuturii sau a drogurilor – individul turbulent l-a muşcat de mâna stângă.





Atât organizatorul, cât și tânărul intrat în convulsii au ajuns la spital, primul temându-se ca nu cumva să fi fost victima vreunei boli crunte, transmisibile.

„La concertul de muzică hip-hop al formaţiei „Dragonu` AK 47” care s-a desfăşurat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sala de spectacole de pe strada Horia – fostul Cinema „Favorit” – la un moment dat trupa a anunţat că un spectator se autoflagelează dându-şi în cap cu o sticlă. Era spre sfârşitul spectacolului. Ca organizator, m-am dus imediat să-l asist, înarmat cu trusa medicală. L-am identificat uşor printre cei 150 de spectatori şi i-am spus că-i chem un taxi. A refuzat orice ajutor, motivând că-şi pierduse sticla cu băutură. Apoi, a devenit violent şi cu cei de la firma de securitate. A fost condus spre ieşire, iar pe drum, în hol, a înşfăcat un scaun pe care l-a trântit la pământ. În acel moment, văzând că nu mai e nicio soluţie cu el, l-am prins de cap şi l-am trântit la pământ, ca să-l imobilizăm până la venirea poliţiei şi ambulanţei, însă el m-a muşcat de antebraţul mâinii stângi”.

La faţa locului s-a prezentat poliţia, moment în care individul turbulent a încercat să fugă, fiind imobilizat, cu eforturi, de către poliţişti, încătuşat şi apoi dus la secţie, menționează gazetadecluj.ro. „Am ajuns amândoi la poliţie, în maşini diferite – eu ca victimă şi martor, iar el ca anchetat. Acolo şi-a continuat circul, scuipându-i şi înjurându-i pe poliţişti, după care a început să se lovească de pereţi, cu capul, motiv care i-a determinat pe poliţişti să cheme o ambulanţă care să-l transporte, de urgenţă, la Clinica de Psihiatrie. Din câte am aflat, ieri omul era încă acolo… După drumul de la poliţie am ajuns la U.P.U., unde mi s-a administrat un antitetanos, apoi la Clinica de Boli Infecţioase. Acum sunt pe tratament, cu medicamente, şi cea mai arzătoare dorinţă a mea – după ce am depus plângere penală pe numele lui – e să aflu cât mai repede, de la autorităţi, dacă nu cumva agresorul suferă de vreo boală ascunsă”, a fost destăinuirea organizatorului, care nu și-a dat acordul ca numele să îi fie publicat.

„Victima a încercat să-l imobilizeze pe tânărul care se manifesta agresiv, verbal şi fizic. În contextul acesta victima a fost muşcată de mână de către agresor. A depus plângere pentru comiterea infracţiunii de lovire şi alte violenţe. Cercetările continuă sub acest aspect în vederea clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a comis fapta”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, ag. şef principal, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

