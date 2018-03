De Centenar sunteţi slugi la muscali!

Avea dreptate, dar asta nu înseamnă că avocaţii sunt nişte oameni fără scrupule, care în schimbul banilor pot colporta orice. Take Ionescu, zis Take Guriţă de Aur, un uriaş patriot a fost şi el avocat. Am făcut această scută introducere pentru că din întâmplare am citit un interviu al unui avocat. Zic din întâmplare pentru că nu citesc publicaţiile economice.

Nu le dispreţuiesc, dar economia nu este punctul meu forte, ca să nu fiu mai direct şi să spun că sunt total afon în materie de finanţe, bănci, accize şi alte chestiuni din astea... „Pentru mine, România înseamnă mânăstirile din Bucovina, mirosul inconfundabil al Mării Negre, costumele tradiţionale purtate duminica la liturghie de săteni. Înseamnă parfumul de tei din Bucureşti, înseamnă Iaşi, Cluj, Braşov şi Delta Dunării” zice avocatul Gabriel Zbârcea în „Bursa”.

Şi mai zice ceva deştept (îmi pot permite să îl laud că nu-l cunosc): „România trebuie să continue buna tradiţie industrială şi să nu se transforme doar într-o mare piaţă de desfacere a produselor din Vest. (...) În anul Centenarului găsesc că rolul elitei româneşti ar trebui să fie acela de mediere, de catalizator al împăcării într-o societate profund divizată.

(…) Am putea de exemplu să avem ca obiectiv în anul Centenarului Marii Uniri realizarea unor autostrăzi care să lege provinciile istorice, Transilvania de Ţara Românească şi de Moldova. Cum putem să acceptăm în anul de graţie 2018 să avem Carpaţii ca barieră naturală în calea dezvoltării României?”.

Vă povesteam că am ajuns întâmplător la avocatul Gabriel Zbârcea, fiind informat că este cel care a asigurat partea juridică a companiei de stat româneşti Transgaz care a cumpărat la Chişinău compania de distribuiere a gazelor Vestomoldtransgaz. Banca Transilvania a achiziţionat un pachet semnificativ din Victoriabank în Republica Moldova.

Da, începem să ne mişcăm pe piaţa economică a Basarabiei. Dar toate acestea n-au nicio valoare dacă nu sunt sprijinite de suportul popular. Anul Centenarului înseamnă şi Basarabia, mai ales Basarabia! De câteva luni bune, preşedintele Traian Băsescu a început o acţiune istorică. Până în prezent peste 100 de comune din Republica Moldova au anunţat prin reprezentanţii lor aleşi că doresc Unirea cu România! În România nimeni nu scrie niciun rând de acestă mişcare spontană, venită din străfundul inimii unor români abandonaţi!