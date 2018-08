Cântăreața Demi Lovato, PRIMA REACȚIE după spitalizarea ei în urma supradozei!

Cântăreața de muzică pop, Demi Lovato, a emis prima declarație după ce a fost spitalizată în urma unei supradoze de droguri la sfârșitul lunii trecute, conform BBC. Lovato, care este una dintre cele mai de succes cântărețe din generația sa și-a motivat absența din mediul online printr-un post de pe platforma de socializare Instagram.





Artista, în vârstă de 25 de ani, a afirmat: „Am fost mereu transparentă în ceea ce privește călătoria mea cu dependența. Acestă boala nu este ceva ce... trece cu timpul. Trebuie să continui să depășesc acest obstacol”.

În declarația sa de pe Instagram, Lovato nu a uitat să mulțumească membrilor familiei care au fost lângă ea din momentul spitalizării și medicilor de la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, afirmând că „fără ei nu aș fi fost să scriu această scrisoare”. De asemenea, vedeta le-a mulțumit fanilor care au susținut-o și încurajat-o pe tot parcursul bătăliei pe care a avut cu dependența.

Lovato a spus că are nevoie de timp să se vindece și să concentreze pe drumul său către recuperare, adăugând faptul că va continua să lupte. Demi Lovato s-a făcut cunoscută inițial prin performanțele ei ca actriță, în cadrul Disney Channel. Apoi, aceasta s-a lansat în topurile muzicale cu hituri ca „Give your heart a break”, „Sorry Not Sorry” sau „Cool For The Summer”.

Cântăreața s-a luptat în trecut cu abuzul de substanțe ca drogurile și alcoolul și a recidivat recent. În documentarul „Simply Complicated”, aceasta a recunoscut că a existat o perioadă în care lua cocaină zilnic. De asemenea, a declarat în cadrul documentarului că este bipolară și bulimică.

