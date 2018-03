Dezvăluiri şocante: Are mania de a călători cu patul, mâncarea sa, whisky, hârtie igienică, capacul de la WC....

Toţi avem „ciudăţenii” şi ne este greu să renunţăm la nişte obiceiuri când plecăm de acasă. De exemplu Principele Charles şi soţia sa Camilla, au rezolvat problema luându-şi cu ei în bagaje (Tir) tot ceea ce le foloseşte, uneori chiar şi paturile unde dorm. Dezvăluirea este făcută în ultima carte a lui Tom Bower, un jurnalist cunoscut pentru biografii neautorizate care scrie mereu înmuindu-şi pana în otravă.





Ascultând povestirile unor amici anonimi, Bower a aflat că Charles şi Camilla erau însoţiţi de un Tir care conţinea lucrurile de care nu se puteau lipsi, nici măcar pentru un week end. Nu numai paturile fiecăruia (Charles foloseşte unul ortopedic), dar şi aşternuturile şi apa de ţinut pe noptieră. Printre bagaje erau şi un radio şi whiskyul preferat al principelui, Laphroaig, un malţ unic din insula Islay care după 27 de ani de învechire ajunge să coste 1.200 de lire sterline. Împreună cu principele moştenitor călătoresc şi multe accesorii personale, ca hârtia igienică Kleenex Premium Comfort, o hârtie pentru vip-uri. Pentru a se simţi ca acasă, alteţele lor regale îşi duc cu ele şi tabourile de atârnat pe pereţi, de regulă peisaje din Highlands.

După Tirul cu bagajele, soseşte acela pentru mâncăruri, fiindcă Charles este servit numai cu produse biologice pe care le cultivă el însuşi. Acest lucru uşurează sarcinile gazdelor care nu trebuie să-şi facă griji de ce anume să gătească pentru principe, mai ales că ospătarul serveşte felurile de mîncare gătite de propriul bucătar. Până şi regina, scrie Bower în cartea Rebel Prince :The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, mănâncă la masă ceea ce mănâncă şi ceilalţi, chiar dacă uneori ea hotărăşte meniul. În rarele discuţii cu fiul său, Elisabeta i-a cerut mereu să-şi reducă personalul de serviciu, dar a obţinut rezultate slabe. Charles călătoreşte cu majordomul, doi valeţi, un secretar privat, un dactilograf şi gărzi de corp, ca să nu mai amintim de şofer şi de cele 100 de persoane care-l slujesc în cele şase reşedinţe de care dispune.

E chiar minimul, pentru o persoană atât de ocupată care n-are timp de pierdut şi nu tolerează greşeli. Dacă temperatura din birou nu e cea stabilită de el urlă iritat destul de puternic, la fel şi atunci când ceva nu funcţionează aşa cum trebuie în călătoriile sale. Cu el însuşi e mai indulgent. La Sandringham obligă de regulă prietenii să privească filmul său preferat, Gosford Park şi deobicei adoarme. Se mândreşte că nu foloseşte pesticide şi ierbicide în ţinutul care înconjoară palatul, dar există patru grădinari şi o remorcă trasă lent de un Land Rover, care plivesc încontinuu iarba, iar câţiva servitori indieni sunt însărcinaţi să culeagă melci noaptea luminând cu torţe.

Potrivit La Stampa, Clarence House, reşedinţa lui Charles şi Camilla (considerată o instituţie), a dezminţit în trecut multe acuzaţii, iar Michael Fawcett, din stafful principelui, a amintit că acesta ''nu posedă yacht, nu bea şampanie, nu mănâncă nici caviar şi de multe ori sare peste prânz, multe dintre răutăţile scrise de Bower aparţin trecutului'', dar ieri, jurnalele britanice au dedicat acestor răutăţi un spaţiu foarte larg. Acum câteva zile, de pe site-ul oficial de la Clarence House au dispărut orice referiri la faptul că soţia Camilla va deveni ''prinicipesă consoartă'', ceea ce te duce cu gândul că Charles o doreşte alături de el ca regină. Dacă ar fi adevărat acest lucru, vor apărea multe lovituri sub centură. Moştenitorului tronului nu-i rămâne decât să spere ca nora Catherine să nască mai repede a treilea copil şi să treacă mai repede luna care mai e până la căsătoria lui Harry şi Meghan, ca jurnalele să mai uite de el şi să se ocupe de alte chestiuni.

Pagina 1 din 1