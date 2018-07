UNDE MERGEM. „Bucharest Jazz Festival”, Neversea și Metalhead Meeting la sfârșit de săptămână

Luna iulie este una a concertelor, atât în Bucureşti, cât și în țară, iar spectatorii se vor întâlni cu cei mai mari artiști. Jan Garbarek, Trilok Gurtu şi Lars Danielsson Quartet vin la „Bucharest Jazz Festival”, Children of Bodom şi Soulfly sunt așteptați la Metalhead Meeting, de la Arenele Romane.





Dintre evenimentele de weekend nu lipsește nici cea mai impresionantă producție de la malul Mării Negre: Neversea. Pentru prima pe scena de pe litoral vor urca Armin Van Buuren, Steve Aoki, Galantis, Tujamo, dar și trupa irlandeză The Script.

● „Bucharest Jazz Festival”, evenimentul care aduce în fiecare vară la București legende ale jazzului international, este în plină desfășurare. Până pe 8 iulie în Piaţa George Enescu, dar şi la sediul ARCUB, fanii genului pot urmări muzicieni din Cuba, Brazilia, Statele Unite ale Americii, Suedia, Norvegia, Germania, Republica Moldova, India şi România. Cea de-a VII-a ediţii a manifestării îi are printre invitaţi pe americanca Jazzmeia Horn, pianistul cubanez Gonzalo Rubalcaba şi percuţionistul Pedrito Martinez. Artistul nominalizat la Grammy, Jan Garbarek, concertează la BJF #7 pe scena din Piața George Enescu alături de percuționistul Trilok Gurtu, pe 7 iulie, iar celebrul artist Lars Danielsson cântă la Bucharest Jazz Festival pe 6 iulie. În exclusivitate pentru această ediție, pe 6 iulie, directorul artistic al festivalului, Teodora Enache, urcă pe scena BJF alături de Joca Perpignan, percuționistul Brazilian.

● Ediţia a şaptea a festivalului Metalhead Meeting va avea loc pe 6 şi 7 iulie, la Arenele Romane, iar pe scenă vor urca Children Of Bodom, Carach Angren, Kataklysm, Soulfly, Epica, Skeletonwitch, Sonata Arctica, Dirty Shirt şi mulţi alţii. Seria concertelor se deschide vineri, 6 iulie, cu Siska, urmat de Phenomy, The Colony, Skeletonwitch, Dirty Shirt, Sonata Arctica, Children of Bodom, Ultimul concert al zilei e susținut de Animae Silentes.

● Iubitorii muzicii clasice sunt iuvitați începând de vineri, 6 iulie, de la ora 19.00, la „Marile Serate Muzicale”. Teatrul Odeon din Capitală găzduiește pentru trei zile a patra ediție a festivalului, iar pe scenă vor urca muzicieni de renume: Felicia Filip, Bruno Canino, Mario Hossen, Alexandru Tomescu, Cvartetul Enescu și mulți alții. Sub îndrumarea artistică a maeștrilor Anton Niculescu și Cristian Mihăilescu publicul va asculta lucrări de Sergei Rachmaninoff, Robert Schumann, Paganini sau Ceaikovski.

