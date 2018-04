Brigitte Sfăt a trecut prin CLIPE DE COȘMAR. „M-am luptat cu toți interlopii, mi s-a pus și cuțitul la gât!” DEZVĂLUIRI TERIFIANTE!

Brigitte Sfăt a dezvăluit prin ce clipe terifiante a trecut atunci cand s-a luptat pentru afacerea ei și a soțului ei, Ilie Nastase. Aceasta a devoalat tot ceea ce a trebuit să suporte și cu ce oameni a avut de-a face doar pentru a salva lucruri importante din relația ei cu fostul mare tenismen.





"Intentiile mele au fost bune, dar poate nu am facut cum trebuie. Eu am vazut ce nu le place oamenilor la el si am incercat sa ii spun. De multe ori poate s-a facut de ras pentru ca anumite persoane, care il ridicau in slavi, i-au facut rau. Mie mi-a pasat, dar am fost inteleasa gresit.

A considerat ca am gresit, am fost foarte dura. M-am luptat cu toti interlopii, cu rromi, mi s-a pus si cutitul la gat. Trebuia sa duc proiectul cu academia la bun sfarsit. Am stat mai mult acolo, cand veneam acasa, veneam obosita acasa. Ajunsesem sa ne certam de la niste situatii incredibile. Dupa cazul Ionut Anghel, mi s-a facut frica si am chemat hingherii ca sa ia cainii de pe terenul academiei. Am fost jignita din cauza asta", a spus Brigitte Sfat in direct la WOWBiz.

Pagina 1 din 1