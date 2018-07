Bogdan Trif: ROMÂNIA va avea un NOU CLIP DE PROMOVARE și un GHID TURISTIC, online

Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anunțat, la Constanța, realizarea unui ghid turistic al României sub forma unei aplicații, în mai multe limbi străine, prin care turiștii vor fi informați asupra destinațiilor turistice, precum și producerea unui nou clip de promovare a țării. El susține că în perioada următoare, după ce “vecinii noștri au avut o strategie mai bună și ne-au luat fața”, prin noile proiecte de promovare, România va deveni o zonă de atracție în Balcani.





Bogdan Trif a încheiat un protocol cu Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) care va ajuta Ministerul Turismului în proiectul de promovare a țării. Ministrul Turismului a admis că suma de 13 milioane de lei din bugetul ministerului pentru promovare este insuficientă. “Este o sumă care nu mă mulțumește, a fost, din păcate, strategia de anul trecut și nu vreau să dau vina pe greaua moștenire. Vă spun doar ce avem și vă asigur că ne descurcăm și cu acești bani. Mai mult decât atât, în două luni o să avem și un clip de promovare a României pentru că am cerut acest lucru și, spre surpriza mea, mi s-a adus un clip din 2012 care era depășit, spun eu. Am încheiat un parteneriat cu Universitatea de Teatru și Film astfel că, împreună cu ei, o să realizăm acest film și o să ieșim și pe mass media cu un nou clip de promovare”, a declarat Bogdan Trif, la Constanța.

El a mai spus că ministerul Turismului pregătește un ghid turistic al României care să poată să fie accesat, atât de pe un site, cât și de pe aplicația unui smartphone. “Vom ști toate obiectivele turistice din fiecare județ, automat din fiecare țară, să putem să facem și trasee turistice, este esențial.Nu am avut această modalitate de promovare. Va fi în mai multe limbi, nu doar engleză și va fi și într-o limbă asiatică. Este o țintă pe care noi ne-o propunem, să aducem cât mai mulți turiști din această zonă. Să nu uităm că doar China exportă anul 120 de milioane de turiști. Este strigător la cer că noi reușim să atragem, an de an, un număr foarte mic. Anul au fost doar 35.000 de turiști din această țară. Este un target al nostru mai ales că avem un parteneriat special cu China, Am reușit să diminunăm perioada de emitere a vizelor pentru cetățenii chinezi, se pot face inclusiv online, iar durate medie este undeva la 48 de ore. Deci venim cu măsuri concrete pentru a stimula inclusiv această piață”,a explicat ministrul Bogdan Trif.

Ordonața de garantare a pachetelor de servicii turistice este pe circuitul de avizare și va intra “cu siguranță” pe ordinea de zi a ședinței de guvern, potrivit lui Bogdan Trif. “Nu mai permitem ca cetățeanul român să fie, scuzați-mi expresia neministerială, să fie țepuit de unii șmecheri, adică ei plătesc vacanțelor, firmele, agențiile de rea credință, le utilizează banii în alte scopuri, după care intră în insolvență, iar cetățeanul român rămâne și fără bani și fără vacanță. Mai mult decât atât, am avut cazuri, anul trecut, când au rămas și în alte colțuri ale lumii îndepărtate și nu am avut nici bani să îi aducem înapoi, să îi repatriem. Prin acest sistem de asigurare turistul român o să fie protejat 100%, iar, în caz de probleme, o să avem și un fond de repatriere a lor”, a dat asigurări, ministrul Turismului, Bogdan Trif.

În privința vaucherelor de vacanță, ministrul Bogdan Trif crede că vin în sprijinul cetățenilor, dar mai ales al hotelierilor.”Să nu uităm că vorbim de aproape 400 de milioane de euro și de 1,2 milioane de oameni care beneficiază de aceste vouchere și fiecare voucher este în valoare de 1450 de lei bani care se cheltuiesc în sectorul turistic din România. Ne-am bucurat că ANAT a trimis un memoriu în care ne îndeamnă să nu renunțăm nici anul viitor la acest tip de sprijin al sectorului turistic. Deci facem pași înainte, poate într-un viitor apropiat vom recupera decalajul pe care România il are referitor la țările vecine”, a spus Bogdan Trif. Iar pentru anul viitor, modul de emitere al vaucherelor de vacanță nu este încă stabilit. “Avem întâlniri cu mediul privat, și-au exprimat dorința ca actualul sistem să rămână, vom discuta. Așteptăm să facem și o evaluare spre sfârșitul anului, să vedem, să ne dăm seama de eficiența acestor vouchere de vacanță, adică la ce nivel a stimulat mediul privat, după care vom face o analiză și vom lua o decizie în acest sens”, a încheiat ministrul Turismului, Bogdan Trif.

