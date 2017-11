Autoșenilata Direcției de Drumuri Naționale Constanța salvează oamenii blocați în nămeți

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța (DRDP) care răspunde și de Autostrada A2 va acționa în această iarnă, pe lângă autoferezele pentru deszăpezire și cu o autospecială șenilată pentru acțiuni de salvare a oamenilor în situații de urgență. Fiecare din cele șapte regionale de drumuri di țară este dotată cu o astfel de șenilată.





Autospeciala șenilată pentru acțiuni de salvare a oamenilor în situații de urgență a fost folosită și iarna trecută sub cod roșu și portocaliu de viscol și ninsori. Potrivit purtătorului de cuvânt al DRPP Constanța, Mihaela Tudor, au fost salvați și transportați oameni care au rămas înzăpeziți pe A2, A4, DN22 Constanța-Tulcea, DN3 Constanța –Ostrov.

Autospeciala șenilată are o caroserie etanșă, este un vehicul amfibiu, poate rula atât pe drumuri publice, cât și pe drumuri accidentate și in orice condiții meteo. Are o capacitate de 4+16 locuri și este prevazută cu camera termală/ vedere în infraroșu, stație radio, suport acces internet și transmitere de date. La nivelul CNAIR mai exista incă șase astfel de autoșenilate, câte una la fiecare regională.

