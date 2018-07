Artista care face acțiuni caritabile ÎN CEA MAI SĂRACĂ țară din lume. Acolo a avut loc, CU SUCCES, o operație în premieră

De un an, în Malawi, cea mai săracă țară din lume, funcționează un centru de pediatrie deschis de Madonna.





Artista a vizitat, luni, unitatea medicală și s-a declarat fericită. „Sunt atât de încântată să constat că Mercy James Center a devenit un centru de excelenţă în Malawi în doar un an", a declarat Madonna, citată de DPA. Chirurgii de la centrul din Blantyre au făcut istorie la începutul acestui an odată cu prima operaţie de separare, încununată de succes, a unor gemeni siamezi în această mică ţară din sudul Africii. În primul an de funcţionare, acolo s-au făcut 1.690 de intervenţii chirurgicale pediatrice, a arătat Raising Malawi, organizația caritabilă a artistei. „Ne vom continua misiunea de a ne pune în slujba copiilor din această ţară", a promis artista.

Madonna, în vârstă de 59 de ani a adoptat patru copii din Malawi.

Centrul, care funcţionează în cadrul Queen Elizabeth Central Hospital, a primit numele unuia dintre aceşti copii, Mercy James.

