Arată DEMENȚIAL la 49 de ani! Apariție INCENDIARĂ într-un costum de baie MINUSCUL - Galerie FOTO

Jennifer Lopez a împlinit în urmă cu două zile 49 de ani şi demonestrează încă o dată că vârsta este doar un număr. Diva latino arată fenomenal şi şi-a sărbătorit ziua de naştere, pe plajă, în Bahamas, alături de iubitul ei, Alex Rodriguez, gemenii Max şi Emme şi cei mai buni prieteni.





Jennifer Lopez este mai fericită ca niciodată! Cântăreaţa are succes colosal pe plan profesional şi de mai bine de un an trăieşte o poveste de dragoste ca-n filme alături de Alex Rodriguez (42 de ani), fost jucător de baseball.

J Lo şi-a serbat cei 49 de ani în bikini, pe o plajă exotică din Bahamas. Artista, care are peste 77 de milioane de fani pe Instagram, a postat câteva fotografii din vacanţă.

În imagini, vedeta apare super-sexy, într-un costum de baie minuscul. Jennifer merge zilnic la sală aşa că nu e de mirare că la 49 de ani arată mai bine ca la 20, notează click. Cântăreaţa are picioare tonifiate şi pătrăţele pe abdomen. “Jenny from the block” ţine în mână o sticlă de şampanie şi îi are alături pe iubitul Alex, fetiţa Emme şi câţiva prieteni apropiaţi.

