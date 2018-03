Crin Antonescu îl îngroapă pe Ponta: Dragnea are dreptate. Ponta mi-a zis că a negociat cu Băsescu numirea lui Kovesi

Fostul președinte PNL Crin Antonescu a declarat, miercuri dimineață, la Antena 3, că fostul premier PSD Victor Ponta i-a spus în 2013 că a „negociat" cu Traian Băsescu instalarea Laurei Codruța Kovesi în fruntea DNA și a spus că relatarea lui Liviu Dragnea este adevărată.





Varianta lui Crin Antonescu:

Spun doar ce am văzut eu. Eu știu că ministerul Justiției fusese asumat la vremea respectivă în Guvernul USL de PNL. Eu am propus în numele PNL la acest minister, în acord cu dl Ponta, pe dna judecător Pivniceru, pentru că nu era un om politic, era un om cu prestigiu consolidat în corpul magistraților și mi se părea persoana potrivită să facă față acestei provocări: propunerea noilor șefi ai respectivelor instituții. Dna Pivniceru a pornit pe o anumită procedură care să elimine intervențiile politice, a deschis o procedură de selecție și concurs. Procedura pornise și la un moment dat dl Ponta m-a informat că a negociat formula cu Traian Băsescu și că el dorește să se facă aceste numiri, numele amintite de dl Liviu Dragnea. Mi-a spus că <>. Nu am intrat în detalii (dacă a vorbit el direct cu Băsescu sau prin Elena Udrea, n.red.) Pentru că nu eram de acord cu așa ceva, dna Pivniceru a demisionat. Până aici dl Dragnea spune adevărul. Ce s-a aflat în spatele deciziei lui Ponta nu știu.

Varianta lui Liviu Dragnea:

Eram în aprilie 2013. Şedinţele de coaliţie se ţineau la Crin Antonescu în birou. La un moment dat, Ponta a scos din buzunar o hârtie mototolită şi mi-a zis să mă uit pe ea, să nu vadă ceilalţi. Erau scrise trei nume: Niţu, Bica, Kovesi. Mi-a zis: «vorbeşte cu doamna Pivniceru, ministrul Justiţiei, să ne vedem mai târziu la tine în birou». La final, m-a tras într-o parte şi mi-a zis: «asta s-a negociat: Niţu la Parchetul General, Bica la DIICOT şi Kovesi la DNA». Am zis: «hai să vorbim cu doamna Pivniceru, care a declanşat o procedură transparentă de selecţie pentru procurorii şefi. De ce să nu continue doamna Pivniceru?» A zis: «a negociat George Maior cu Băsescu». Cred că a zis şi de Elena Udrea. Eu i-am zis că e greşită procedura. L-am întrebat: «I-ai zis lui Crin?» Ponta: «I-am zis, dar nu e de acord». Doamna Pivniceru a spus: «Nu pot să fac asemenea propuneri. Nu pot să-mi bat joc de cariera mea». Îmi dau demisia, ceea ce a şi făcut. Asta e o parte din povestea numirilor. Numele i le-a dat lui Ponta George Maior“

Varianta lui Victor Ponta:

Nuuuuu (este adevărată relatarea lui Dragnea, n.red.). O sa va povestesc cum s-a rugat Dragnea de noi sa o punem pe Kovesi ca ii rezolva dosarul Referendumului si pe Alina Bica - pentru ca il ajuta pe Ioan Nicolae! Rabdare ca va spun tot!

