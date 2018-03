Andreea Esca, BUNICĂ?! DEZVĂLUIRI din familia celebrei știriste a ProTV

Andreea Esca a oferit declarații emoționante despre fiica ei și despre cum era viața ei în urmă cu zece ani. Vedeta Pro TV și-a expus gândurile și afirmă că speră ca fiica ei să devină mamă la vârsta de 28 de ani.





“Am mai puţină minte decat în urmă cu zece ani pentru că am mai puţini ani de consumat. Din ce mai trece un an încerc să gust viaţa şi mai din plin. Cel mai bun lucru este că am reuşit să păstrez standardul ştirilor. Sunt foarte mândră de copiii mei, merg foarte bine la şcoală, avem o relaţie bună cu ei, îmi place de ei. Am reuşit să accept virtualul şi să mă dezvolt în această lume a internetului şi e o mare realizare pentru mine”, a spus Andreea Esca într-un interviu.

“Peste încă 10 ani, poate că Alexia se va şi mărita, poate o să fiu bunică. Se poate să mă găsiţi tot la ştiri şi în rest la party o să fiu în continuare”, a spus Andreea Esca, despre fiica ei, Alexia.

Fata Andreei Esca şi cântăreţul Mario Fresh, ”fiul” adoptiv al lui Alex Velea, au fost săgetaţi de Cupidon şi formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz din 2016. Conform unor destăinuiri, Mario îi găteşte felul principal fetei lui Andreea Esca, iar Alexia (17 ani) face desertul. Asta în timp ce învaţă impreună pentru .

Pagina 1 din 1