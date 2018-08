Andreea Esca trăieşte CLIPE DE COŞMAR. PIERDERE GREA pentru vedeta de la PRO TV. News alert

Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, se poate observa că, deși cunoscuta prezentatoare a știrilor, Andreea Esca împreună cu soțul ei Alexandre Eram formează o familie foarte bogată, au datorii uriașe.





Cei doi detin 5 case, un hotel la Cluj-Napoca si un apartament la Paris, insa au probleme financiare, in principal din cauza afacerilor. Alexandre Eram este patronul unei firme specializate in comercializarea de produse cosmetice profesionale care, la sfarsitul lui 2017, avea datorii de 11.769.934 lei, adica aproximativ 2,5 milioane de euro, conform Ministerului de Finante. Andreea Esca si sotul ei sunt coplesiti de datorii uriase. Alexandre Eram a facut un credit de 800.000 euro, potrivit www.wowbiz.ro

Din cele 2,5 milioane de euro, 800.000 de euro au fost un credit facut in 2013, pentru sustinerea afacerii. Si firma prin care Andreea Esca isi desfasoara activitatea din domeniul televiziunii are datorii, insa acestea sunt de mai mica anvergura, „Andreea Esca SRL” avand restante de 59.102 lei (aproximativ 13.000 de euro). La datoriile familiei se adauga si un credit facut in 2016

Firma vedetei, „Andreea Esca SRL”, infiintata in 1998, care are ca obiect de activitate productia cinematografica, video si programe de televiziune, a bifat un profit net de 525.706 lei in 2017, cel mai mare din ultimii ani.

