Viitorul ambasador SUA la București: „Sunt flatat și onorat pentru nominalizare”

Adrian Zuckerman (foto), cel pe care presedintele american Donald Trump și-a anuntat intentia de a-l trimite ambasador in Romania, a declarat că este onorat de propunerea președintelui Statelor Unite.





„Sunt flatat și profund onorat că am fost nominalizat de președintele Trump pentru a fi viitorul ambasador SUA în România. De asemenea, sunt recunoscător pentru încrederea pe care o are președintele Trump în mine” a spus Zuckerman, într-un răspuns pentru Realitatea Tv.

Totuși, acesta anunță că mutarea sa la București nu este certă, fiind necesară și aprobarea Senatului SUA: “Nominalizarea mea va fi trimisă în Senatul SUA pentru a primi aprobarea necesară. Până când Senatul nu are oportunitatea de a analiza nominalizarea și a decide în privința ei, nu sunt în poziția de a discuta public legat de orice chestiuni privind nominalizarea mea, Statele Unite ale Americii sau România”.

Îl va înlocui pe Klemm începând cu 2019

Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani și vorbește fluent limba română. A absolvit celebrul Massachusetts Institute of Technology (1979), dar are și o diplomă în drept de la New York Law School (1983).

El este avocat în Baroul din New York din 1984 și este partener în cadrul firmei internaționale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Zuckerman îl va înlocui abia în 2019 pe actualul ambasador, Hans Klemm. Mandatul lui Klemm se încheie oficial la sfârșitul acestui an.

