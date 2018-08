Alina Mungiu Pippidi, ATAC FURIBUND la mitingul din 10 august: Această mahala nu reprezintă Diaspora!

Politologul Alina Mungiu-Pippidi atacă în termeni foarte duri pe cei care vor participa la mitingul de pe 10 august, într-un editorial publicat pe româniacurată.ro. În opinia sa: totul este o manipulare din partea presei aservite, operatori ordinari din politică, servicii, care ating culmile prostirii opiniei publice.





"(...)Faptul că manipularea ordinară a acestei mase jalnice, cert parte din identitatea noastră națională centenară, dar partea pe care aș prefera să o uităm, de către niște operatori ordinari din politică, servicii și mass media aferentă a putut atinge culmile pe care le vedem zilele astea e o consecință a unei realități asupra căreia avertizez de mult: prostirea sistematică a opiniei publice și izolarea deliberată a oricăror voci care îndeamnă la calm, rațiune, bună cuviință în relație cu adversarul politic și obiectivitate", a scris politologul.

Cât de jos a ajuns politica în România

"Care e explicația pentru care un șofer român din Scandinavia folosește sloganul „Muie PSD” (whatever that means, eu îl găsesc mai degrabă incomprehensibil, dar numai pentru că nu am crescut la mahala, probabil), după ce niște copywriteri cool și de dreapta au creat mai fashionable-ul „Muie Ponta” în campania electorală din 2014, un fel de ”Rezist avant rezist”, pentru care Euronews (condus de ai noștri băieți, să nu uităm) face din asta o știre europeană (care spune ce? ce jos a ajuns lupta politică din România?), pentru care un fost pesedist vorbește în numele diasporei chemîndu-ne la un miting, iar niște relee curat securiste din presă (cu nume de împrumut) distribuie în zeci de mii chemarea la lupta cea mare pe 10 august și chemarea la lupta contra organelor de ordine care îl reprimă?"

În schimb, toți rezistenții s-au dat pe față urlând: Să fie mahala!

Nici mahalaua feisbuchistă, nici eventualii naivi care au crezut că nu e problemă dacă stau alături de Mălin Bot și Polițeanu cîtă vreme e pentru o cauză bună nu pot explica cum au ajuns să îi convoace un mercenar pesedist la salvat țara cu sloganul „Muie PSD”, cînd de fiecare dată cînd am bătut PSD cinstit și corect, în alegeri, am reușit apelînd la partea de sus, nu la cea de jos, a intelectului alegătorilor noștri: în 1996 cu venitul global (nici azi realizat), în 2004 cu taxa unică și promisiunea integrității publice, în 2009 cu ANI și promisiunea integrității, în 2014 cu România europeană, alegeți Sibiul ca model. În schimb, toți rezistenții s-au dat pe față urlînd că e dreptul lumpenului să fie lumpen și al mahalalei să fie mahala; sub dictatura lui Dracnea dreptul la vulgaritate, la înjurătură și la prostie e garantat și organele să nu îi stea în cale. În mai multe țări lumpenii emulează pe provocatorul din Suedia iar Europa va avea în curînd primul festival original românesc: civismul de baltă în toată splendoarea sa.

Nici un om cu scaun la cap nu mai are în acest moment de ce să meargă la vreun miting în luna august sau oricînd dacă nu se clarifică pentru ce mergem la miting

