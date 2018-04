Alegeri în Groenlanda. Insula dorește secesiunea de Danemarca

Populația cu drept de vot din Groenlanda a participat ieri la un scrutin electoral în care subiectul principal s-a referit la independența față de Danemarca.





Vastul teritoriu auto-guvernat se confruntă cu mari probleme din cauza încălzirii globale și a numărului mare de sinucideri în rândul tinerilor, precum și cu problema abuzurilor sexuale în rândul populațiilor indigene. Având un teritoriu bogat în resurse naturale, Groenlanda a obținut autonomia față de Danemarca în anul 1979, devenind un teritoriu autoguvernat în 2009, deși Copenhaga păstrează controlul asupra afacerilor externe și apărării. Marea insulă acoperită cu gheață, aflată între Oceanul Atlantic de Nord și Oceanul Arctic, adăpostește doar 55.000 de oameni. Danemarca acordă anual subvenții în valoare de 3,6 miliarde de coroane (483 milioane euro), echivalentul a 25 % din buget. Acești bani ar fi pierduți dacă Groenlanda și-ar declara independența totală. Așadar, problema principală se referă la găsirea unei modalități de a rupe legătura cu Danemarca fără a sărăci bugetul insulei. Cu un produs intern brut de aproximativ 2 miliarde de euro, conform cifrelor oficiale din 2015, Groenlanda are același nivel economic ca și San Marino. Din cele șapte partide politice, șase sunt în favoarea independenței. Există voci care doresc să-și declare independența în 2021, an care coincide cu cea de-a 300-a aniversare a ocupației daneze, deși majoritatea partidelor nu au stabilit un termen clar. Sondajele de opinie sugerează că partidul Inuit Ataqatigiit (IA), ecologist de stânga, va câștiga alegerile. Parlamentul are doar 31 de membri. Un sondaj de opinie publicat vineri arată că IA va obține 31% din voturi, peste principalul rival, partidul social-democrat Siumut, care a dominat politica din insulă începând cu 1979 și este la putere, în prezent. Având o intenție de vot de 27,4%, partidul Siumut ar putea ajunge în opoziție - deși unul din patru alegători este încă indecis. Cele două partide au păreri contradictorii referitor la exploatarea resurselor naturale ale insulei și la problema spinoasă a extracției de uraniu, căreia i se opune IA, partid care are o susținere puternică în rândul tinerilor din mediul urban. Între timp, sondajele arată noul format Partid al Cooperării, singurul care se opune independenței, are aproximativ 2,9% din intenția de vot.

