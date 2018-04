Atac NEAȘTEPTAT la Orban. „NU tolerează pe NIMENI”. Lider ALDE: „Două valori îi sunt extrem de străine dlui Orban: diversitatea și toleranța”

Tudor-Tim Ionescu, secretarul general adjunct al ALDE, este acid la adresa președintelul PNL, Ludovic Orban, despre care spune că este un om dificil care nu tolerează pe nimeni.





Ionescu a mai spus și că mulți membri PNL au început să vină spre ALDE. „Este un partid al dictaturii, al terorii, al bunului plac al dlui Orban, care nu mai are niciun alt scop decât să se salveze pe dânsul și să aplaude cât mai puternic instituțiile de forță ale statului, astfel încât mă gândesc că și-ar dori să scape de probleme pe care am înțeles că le are.

Decapitează, la figurat, orice persoană care nu este în linie cu viziunea dânsului sau care îndrăznește să aibă altă opinie. Am auzit cu toții expresii precum „să luăm bâta și să dăm în PSD”, adică o incitare la ură care nu-și are sensul.

Două valori îi sunt extrem de străine dlui Orban: diversitatea și toleranța. E extrem de intolerant, nu tolerează pe nimeni care să nu se alinieze întocmai și să nu fie supus întocmai crezului dânsului. Putem să avem părere diferite. Am văzut cu toții ce a pățit Daniel Zamfir, am văzut cu toții ce a pățit Florin Alexe.

Acest partid nu are decât sigla PNL și denumirea, în rest e o structură PDL-istă, cu un discurs fără legătură cu liberalismul, iar cei care cred în liberalism se orientează către ALDE”, a spus Tudor-Tim Ionescu pentru DCNews.ro.

