A MURIT la 20 de ani. DISPARIȚIA care a ÎNDOLIAT România

După ce s-a luptat o bună perioadă de timp cu o boală nemiloasă, Ana s-a stins din viață pe 24 iunie. Familia, cunoscuții, dar și prietenii virtuali au fost alături de ea până în ultima clipă, încercând să strângă bani pentru intervențiile chirurgicale de care avea nevoie, în speranța că se va face bine. Dar nu s-a făcut!





Povestea Ana Mariei Constantin a devenit virală pe rețelele de sociliazare, după ce s-a orgnizat o strângere de fonduri, deoarece părinții și-au epuizat toate resursele, în cele din urmă au vândut și apartamentul în care locuiau pentru a-și ajuta fiica. Chiar dacă învățase să lupte și credea cu tărie în șansele ei de vindecare, deoarece visa să devină psiholog și spera ca într-o bună zi să poată sprijini orice persoană diagnosticată cu cancer, notează cancan.ro.

“Pentru că ar fi meritat să citească aceste rânduri, pentru că ar fi meritat să vadă câți tineri s-au adunat în mai puțin de o oră la capelă, cu trandafiri albi în mâini tremurande, pentru că, dacă i-ar fi întâmpinat în pragul ușii, le-ar fi zis “ce aveți fraților, de ce plângeți, lăsați-mă să mă duc acolo unde nu e durere și nici suspin. Credeți și vă închinați!”.

La doar 20 de ani, pentru Ana viața a fost totul sau nimic, nimic nu era cu jumătăți de măsură. Nu apucase sa termine liceul. Conștientizase ce maladie cumplită o mistuia, dar dorea victoria. Mai ceda sperând. De la dureri. Dar își revenea de fiecare dată…

Mereu își aduna puterile pentru câteva fraze rostite, pentru a nu-i vedea triști pe cei de lângă. Își simțea sfârșitul. Stătea priponită între perne, la orizontal, și nu-și mișca nicio bucățică de corp. O dureau toate. A ales să plece într-o lume mai bună și să ne lase cu amintirile unei eroine.

Alături de Ana au fost până în ultima clipă prietenii și Flori Grigoraș, care la apelul jurnaliștilor de la Obiectiv de Argeș s-a implicat până în ultima clipă. De asemenea, pentru Ana au mai luptat Barock și Urban, în speranța că va învinge boala.

Nu uitați, trăiți-vă viața din plin. Mâine poate fi tarziu. Așa zicea Ana… Dumnezeu să o oduihnească! Condoleanțe familiei!”, s-a scris despre Ana pe ziarobiectiv.ro.

În urmă cu câteva ore, pe pagina “Împreună pentru Ana Maria“, s-a scris un mesaj în care se face anunțul că acel cont se va închide, deoarece există o multiplicare a paginii, folosită în alte scopuri, nicidecum în a ajuta familia Anei: “Pentru ca exista o multiplicare a acestei pagini, in scopuri neintelese si in niciun fel de a sprijini familia Anei, aceasta pagina va fi inchisa curand. Cu siguranta, Ana Maria nu ar fi permis aceasta josnicie. Va anuntam, pentru cei care doresc sa conduca pe ultimul drum, trupul neinsufletit al Anei, slujba va incepe maine in jurul orei 12, la Biserica Sf. Constantin si Elena din Stefanesti”.

