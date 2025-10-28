HAI România!

Zoltan Szigeti, The Group, la Cala Capital „Împlinim 20 de ani, două decenii de încredere”

The Group, partener al Omnicom Media Group în România, este unul dintre liderii pieței de marketing-comunicare din România, care se remarcă prin strategia sa dinamică și inovatoare. Compania și-a concentrat anul acesta investițiile pe software, instrumente de AI și soluții digitale pentru următoarea etapă pe care o va parcurge industria comunicării, astfel încât să poată răspunde așteptărilor tot mai sofisticate ale clienților.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru dezvoltarea unei culturi a inovației în comunicare” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre