DE ZIUA NAȚIONALĂ, TELESPECTATORII AU VĂZUT PARADA LA TVR 1

Televiziunea Română a fost Official Broadcaster al evenimentelor şi a asigurat, la standarde excepţionale, semnal pentru televiziuni din ţară, dar şi din Europa.





Peste un milion de telespectatori au urmărit parada de Ziua Națională la TVR 1, iar cifrele de audiență au clasat postul public în topul celor mai urmărite televiziuni, atât în timpul paradei din Capitală, cât și la cea din Alba Iulia. Amintim că TVR a fost partener media exclusiv al Paradei de 1 Decembrie, iar toate televiziunile au preluat semnal de la postul public.

Parada militară de la București, moment spectaculos al Zilei Nationale și al Centenarului Marii Uniri, când mii de militari şi sute de maşini blindate, de intervenţie şi mijloace tehnice au trecut pe sub Arcul de Triumf, a fost urmărit la TVR 1 de peste un milion de telespectatori din toată țara. Între orele 10.20-11.29, postul public de televiziune a înregistrat pe segmentul național 6 puncte de rating și 17% cotă de piață, ceea ce a clasat TVR 1 pe locul al doilea în topul audiențelor. Minutul de aur a fost înregistrat la ora 10:58, când TVR 1 a înregistrat 7,2 puncte de rating și primul loc în audiență fiind urmărit de aproape 1.300.000 de telespectatori. „Mă bucur că alături de colegii mei de la Știrile TVR am putut să aducem lângă noi atât de mulți telespectatori, care să urmărească parada de 100 de ani de România. Nu putem decât să le mulțumim! Îi mulțumesc și colonelului Constantin Spânu, directorul Direcţiei informare şi relaţii publice a MApN, alături de care am comentat parada de Ziua Națională a României pentru al nouălea an consecutiv”, a spus jurnalistul Adelin Petrișor. Defilarea transmisă de principalul canal al Televiziunii Române a fost alegerea și pentru publicul din mediul urban. Festivitățile militare dedicate Centenarului Marii Uniri au fost urmărite de 491.000 de telespectatori din mediul urban, iar TVR 1 s-a clasat în topul audiențelor pe locul al doilea cu 5,1 puncte de rating și 16,1 cotă de piață. Inaugurarea Monumentului Unirii şi Parada militară de la Alba Iulia, comentate de Radu Andrei Tudor şi invitaţii săi de la Alba Iulia, au fost cele mai urmărite de publicul din mediul urban. Astfel, în intervalul orar 15.32-16.11, mai mult de 414.000 dintre telespectatori au ales TVR 1, iar postul public de televiziune a ocupat primul loc în top cu 4,3 puncte de rating și 12,9 cotă de piață. Pe targetul National, TVR 1 s-a clasat pe locul al treilea, cu 4,1 puncte de rating și 11,1 cotă de piață, la mică distanță de primele două clasate. Pentru cea mai frumoasă experienţă de 1 Decembrie, TVR a mobilizat resurse impresionante. Parada militară de la Arcul de Triumf din Capitală, dar şi ceremoniile de la Alba Iulia şi Focşani au fost pe micul ecran cu ajutorul celor peste 50 de camere de filmare şi 3 care de reportaj. Peste 100 de profesionişti ai TVR au fost implicaţi în realizarea transmisiunilor directe de la Bucureşti şi din ţară. Camere de filmare au fost amplasate pe Arcul de Triumf, Casa Presei și telespectatorii au putut urmări şi imagini filmate cu drona sau în mişcare, transmise din elicopter sau de pe TAB-ul militar.

