Motto: „România, din inima ta înseamnă trezirea inimii şi a conştiinţei din fiecare român la ceea ce reprezintă valori autentice: eroi, istorie, rădăcini, regalitate, acasă, familie. Legătura dintre nai, turism și brand de țară este foarte mare şi profundă.

Naiul în sine, prin puterea şi sunetele lui, reprezintă o parte a turismului și a identității românești. Turiştii, când vizitează o destinaţie, sunt atraşi de locuri, de oameni, de obiceiuri şi tradiţii, inclusiv de artă. Naiul este cel mai vechi instrument din lume, iar România este patria naiului. Acum rugăciunea NAIULUI va fi cea mai aproape de CER”, Nicolae Voiculeț.

Ziua imnului Național, constituie o emblemă de recunoaștere, o marcă a identității Românești și este un document cu certă valoare istorică și culturală.

În contextul celebrării Zilei Naționale a Imnului României, din acest an, Asociația Culturală „Nicolae Voiculeț”, are onoarea de a vă invita să ne fiți alături, în calitate de partener media în organizarea unui eveniment unic, cu o puternică însemnătate națională, dedicat istoriei, prin descoperirea și recunoașterea importanței Imnului Național al României, ca element esențial în menținerea identității românești. Acest concert face parte dintr-o serie de evenimente ce va marca momente importante ale culturii și istoriei naționale ale României din acest an.

Evenimentul dedicat Zilei Naționale a Imnului, „Ziua imnului Național, în sunetele naiului românesc”, se va desfășura Miercuri 29 iulie, 2020, IRA 12:00, în proximitatea Crucii Eroilor de pe platoul Bucegi, la altitudinea de 2291 m, de unde pentru prima dată în istoria României, artistul Nicolae Voiculeț, va intona, Imnul Național “Desteaptă-te române”, cântat la nai și acompaniat de orchestră și cor.

Evenimentul este conceput și susținut de muzicianul Nicolae Voiculeț, promotor și ambasador al culturii și turismul românesc în lume.

Împreună cu „Orchestra România” sub conducerea maestrului Nicolae Voiculeț , a rapsozilor populari, a Muzicilor Militare, a corurilor reunite și altor invitați, evenimentul “Ziua imnului Național, în sunetele naiului românesc”, va transforma platoul munților Bucegi unde este amplasată Crucea Eroilor, într-un sanctuar al culturii și istoriei românești.

Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman, este monumentul istoric (cod LMI PH-IV-m-A-16887) situat în Munții Bucegi, deasupra orașului Bușteni. Acesta este de forma unei cruci latine, având o înălțime de 39,3 metri și a fost construit între anii 1924-1928 în apropiere de Vârful Caraiman, la altitudinea de 2291 m, pentru a cinsti memoria celor 30.000 de militari români căzuți în luptele din Primul Război Mondial.

Promovarea acestui eveniment unic, reprezintă o prioritate națională pentru, educația tuturor cetățenilor României, de conștientizare a valorilor naționale, dar și a Imnului României.

Cu acest eveniment, avem oportunitatea de a creea o mare vizibilitate, iar România va beneficia de o mare expunere în relațiile cu toate capitalele și instituțiile lumii, având oportunitatea de a arăta tuturor o Românie creativă, modernă, dar eternă!

Dorim cu acesta ocazie să invităm alături de noi și de presă, personalități culturale, sportive și academice.

Evenimentul „Ziua Imnului Național, în sunetele naiului românesc” este dedicat sustienerii unității naționale și reprezintă un moment de o mare insemnătate în istoria modernă a României.

Ceremonialul intonării Imnului României, va avea loc începând cu ora 12:00 la Crucea Eroilor din Caraiman, de unde va fi preluat și transmis Live pe canalele de social media și tv în prezența publicului și a unor invitați speciali.