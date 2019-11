În cadrul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din 14-15 noiembrie

2006, a fost hotărâtă instituirea unei zile din cursul anului dedicată Bibliei. În acest sens, Sfântul

Sinod a hotărât instituirea Zilei Bibliei în data de 13 noiembrie, ziua pomenirii Sfântului Ioan Gură

de Aur.

Semnificație deosebită pentru români

„Biblia este cu adevărat cartea cea mai cuprinzătoare, care cuprinde nu doar descoperirea lui Dumnezeu, indirectă și directă, ci cuprinde și o istorie a originii lumii, a desfășurării neamului omenesc, dintr-o singură familie, Adm și Eva. Biblia cuprinde înțelepciunea cea de Sus care stă la Tronul lui Dumnezeu, așa cum spune psalmistul. Pentru noi românii, Bbiblia a fost o carte de căpătâi pentru că în limbajul Bibliei s-a consolidat și s-a dezvoltat Limba Română: Noul Testament de la Bălgrad, și apoi Biblia din 1688. Iată, Biblia lui Șerban Cantacuzino, care s-a ocupat să fie un adevărat întreg al Cuvântului lui Dumnezeu. Cei care s-au ocupat de aceasta, au făcut din Sfânta Scriptură un monument al Limbii Române”, a explicat Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Sfânta Scriptură a fost reeditată în 1988. Atunci s-au făcut transcrieri ale pasajelor din scrierea chirilică în scrierea latină, s-a observat că limbajul de atunci este viu, mărturisește Arhiepiscopul Tomisului. Acesta a adăugat că „cea mai curată limbă pe care au vorbit-o românii uzual, o cuprinde Sfânta Scriptură în întregimea sa. Prezentarea făcută de vrednicul de pomenire, om de litere, de teologie, poet și scriitor de frunte, om care a scris și piese de teatru, Înaltpreasfințitul Bartolomeu Anania, i-a făcut o tălmăcire atât de frumoasă, de parcă ar fi fost contemporan și cu Șerban Cantacuzino, dar și cu noi. Este un monument de cultură, de literatură, de spiritualitate. De aceea Biblia trebuie pusă la loc de cinste și înnoită în conștiința românilor”.

Cum trebuie citită Sfânta Scriptură

„Biblia ar trebui privită ca un testament între Dumnezeu și Oameni. Și toată lumea ar trebui să cerceteze acest testament lăsat de Dumnezeu. Cine nu cunoaște Sfânta Scriptură, acela este în afara relației cu Dumnezeu și este departe de relația cu semenii săi. Biblia ne descoperă cine este Dumnezeu, cât de mare este dragostea Lui față de noi oamenii și cât de vie trebuie să fie dragostea între noi oamenii”, a explicat IPS Teodosie. Biblia poate fi citită ori începând cu Vechiul Testament și continuând cu Noul Testament, ori citite în paralel. „Important este ca atunci când nu înțelegem ceva să-i întrebăm pe cei care au pregătire și cunosc tălmăcirile Sfinților Părinți. Nu se poate interpreta Biblia după cum vrea fiecare, pentru că este scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Nu întâmplător este ziua acesteia pe 13 noiembrie. Este pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur, care a tălmăcit cel mai mult Sfânta Scriptură, este cel mai mare comentator al acesteia. A citit de peste 100 ori Biblia și de fiecare dată a descoperit ceva mai profund decât înainte. Așa trebuie să citim și noi, mai mult, până înțelegem, dar trebuie să avem și tălmăcitori”, spune IPS Teodosie.

„Citind Mica Biblie simțeam că am cuprins Universul”

„Când citim Biblia, Dumnezeu vorbește cu noi”, este de părere Arhiepiscopul Tomisului, adăugând că atunci „când ne rugăm, noi vorbim cu Dumnezeu. Nu trebuie doar să cerem, ci să-L lăsăm și pe Dumnzeu să ne învețe pe noi. Dacă nu citim Biblia, nu-L chemăm pe Dumnezeu să vorbească cu noi. În fiecare zi trebuie să citim ceva din Sfânta Scriptură. Să nu treacă nicio zi și să nu avem nicio citire, măcar un capitol. În Biblie se arată cum a fost creată lumea: de la simplu la complex, de la particular la general, de la anorganic la organic”. Înaltpreasfințitul Teodosie, a citit pentru prima dată Biblia când era în școala gimnazială. A primit în dar de la preotul din sat Mica Biblie, pentru a se pregăti pentru seminar. Arhiepiscopul Tomisului a simțit atunci, copil fiind, cea mai mare emoție. „Am început să citesc Mica Biblie – care cuprinde pasajele cele mai accesibilie, și simțeam că primesc atât de multă bucurie, încât eram copleșit. Citind Mica Biblie simțeam că am cuprins universul cu mintea și cu emoția. Cele mai importante învățături se găsesc în Sfânta Scriptură, care ne dau răspuns la frământările noastre, de orice vârstă am fi. Cu mintea de copil eram fericit să am acces la o astfel de descoperire. Am simțit de atunci că este cea mai înaltă descoperire”, povestește IPS Teodosie.

De ce să citim Biblia

Pentru cei care nu au citit până acum Sfânta Scriptură, IPS Teodosie îi sfătuiește să îndrăznească să se apropie, căci vor găsi un tezaur pe care nu-l bănuiesc. „Nimeni nu trebuie să-și încheie viața fără a citi Cartea Vieții, în care este cuprins și el. De are cineva ocazia să primească această carte și de nu o citește este o închidere a lui față de Dumnezeu, față de lume și față de el însuși. Te închizi în egoism și într-un cerc îngust. Trebuie să o citești pentru că te luminezi, că Dumnezeu îți este mai aproape, și începi să înțelegi și prezența lui Dumnzeu și lucrarea Sa în sufletul, inima și viața ta. Citiți Biblia și veți avea mare folos, veți primi lumină și veți alunga întunericul, indiferența și răul”, mărturisește IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

