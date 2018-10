Zi NEAGRĂ în viața unuia dintre cei mai apreciați artiști ai LUMII. Îl va marca pentru TOTDEAUNA

Eric Clapton este un artist care are milioane de fani și conturi doldora de bani. Însă, moartea prematură a fiului de numai patru ani care a căzut de la etajul 53 al unei clădiri l-a marcat pentru toată viața. Drama pe care o trăiește artistul în fiecare zi este greu de imaginat





În 1991, Eric Clapton își pierdea fiul de numai patru ani, care a căzut de la etajul 53 al unei clădiri. Despre aceast tragedie se știa, însă detaliile au fost puține, până acum, potrivit spynews.ro

Autorul Philip Norman s-a ocupat de biografia artistului, „Slowhand: The Life and Music of Eric Clapton”, care vorbește și despre ziua cea neagră a morții lui Connor.

Atunci când Connor s-a născut, Eric Clapton s-a decis că îi va oferi micuțului viața pe care o merită. Atât de mare a fost motivația, încât artistul s-a și lăsat de alcool.

Cu doar o zi înainte de moartea fiului său, Eric Clapton a mers alături de el la un spectacol de circ. În ziua fatidică, fosta iubită a cântărețului l-a scăpat pe Connor din priviri doar o secundă, suficient încât copilul să se aplece pe marginea ferestrei de la etajul 53 al unui bloc și să cadă în gol.

La morgă, Eric Clapton era în continuare în stare de șoc, susținând: „Mă uitam la faţa lui frumoasă şi mă gândeam că ăsta nu e fiul meu, e o greşeală”.

